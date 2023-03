Die ARD-Eventserie "Tage, die es nicht gab" mit 9 Millionen Abrufen in der ARD Mediathek

ARD Das Erste

Die achtteilige ARD-Serie "Tage, die es nicht gab" mit Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl in den Hauptrollen, die seit dem 14. Februar 2023 im Ersten und seit dem 12. Februar in der ARD Mediathek zu sehen ist, erzielte in der ARD -Mediathek bisher mehr als 1,1 Millionen Streamviews pro Folge. Insgesamt haben bis jetzt 9 Millionen Userinnen und User die einzelnen Folgen in der Mediathek abgerufen. Linear erreichte die Serie bis zu 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten. Die vierte Folge, die am letzten Dienstag ausgestrahlt wurde, sahen 2,98 Millionen Zuschauer:innen (10,8 Prozent Marktanteil). In 'Tage, die es nicht gab' geht es sowohl um einen mysteriösen Kriminalfall wie um ein komplexes Beziehungsgeflecht. Ein dunkles Geheimnis prägt die Geschichte der vier Frauen, deren langjährige Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird. Heute, am 7. März, um 20:15 Uhr im Ersten zieht sich in der fünften der insgesamt acht Folgen die Schlinge um die Verdächtigen zusammen. Daniela Mussgiller (MDR) redaktionell federführend für die ARD-Gemeinschaftsredaktion Hauptabendserien: "Diese Serie zeigt, wie kraftvoll die Zusammenarbeit mit Partnern wie dem ORF für uns in der ARD sein kann. Der Zuspruch der Zuschauerinnen und Zuschauer für dieses gemeinsame Projekt über die Ländergrenzen hinweg freut uns sehr." "Tage, die es nicht gab" ist eine Produktion von MR Film im Auftrag von ORF, MDR und der ARD-Gemeinschaftsredaktion Hauptabendserien. Ein Presseheft steht im Presseservice des Ersten (Presseservice: https://presse.daserste.de) zur Ansicht bereit.

