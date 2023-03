ARD Das Erste

ANNE WILL, am Sonntag, 5. März 2023 um 21:45 Uhr:

"Mit der Waffe an der Schläfe" - Sind Friedensverhandlungen mit Putin derzeit möglich?

Ein Ende von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist nicht absehbar. Wie kann Frieden erreicht werden? Mehr Waffen, mehr Verhandlungsbereitschaft oder hilft nur beides? Bundeskanzler Olaf Scholz hat Kiew weitere Unterstützung zugesagt, in seiner Regierungserklärung sagte er: "Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln - außer über die eigene Unterwerfung." Die Deutschen finden mehrheitlich, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine angemessen seien. Gleichzeitig sagt eine Mehrheit, die diplomatischen Bemühungen Deutschlands zur Beendigung des Krieges gingen nicht weit genug. Kann man mit Putin verhandeln? Wer könnte einen Frieden vermitteln? Und worüber könnte überhaupt verhandelt werden?

Zu Gast bei Anne Will:

Kevin Kühnert (SPD), Generalsekretär

Jan van Aken (DIE LINKE), arbeitet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu internationalen Krisen- und Konfliktgebieten

Ljudmyla Melnyk, Projektleiterin und Wissenschaftlerin am Institut für Europäische Politik

Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

Annette Kurschus, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

