Filmfestival Kitzbühel

11. Filmfestival Kitzbühel zeichnet herausragende Filmkunst aus

Kitzbühel (ots)

Kurz-, Dokumentar- und Spielfilme ausgezeichnet. Red Carpet und Festivalnight.

Nach einer Woche voller Filmgenuss, spannender Begegnungen und neuer Perspektiven wurden am Samstagabend die herausragendsten Filme mit den FFKB Gams-Trophäen ausgezeichnet.Kitzbühel erwies sich einmal mehr als wichtiger Treffpunkt der Filmbranche.

Einige Preisträger:

Beste Regie Österreich: "Eismayer"

Beste Produktion Österreich: "Edelweiss"

Bester Dokumentarfilm: "The Chalice. Of Sons and Daughter"

Bester Spielfilm: "Inventory"

Publikumspreis: "Die Vermieterin"

Ehrenpreis: Aglaia Szyszkowitz

Am Red Carpet sowie bei der anschließenden Festivalnight feirten u.a. die Schauspieler Manuel Rubey und Philip Hochmair.

