11. Filmfestival Kitzbühel: Zahlreiche Schauspieler und Filmschaffende bei der Eröffnung

Weltpremiere von "Der Metzger traut sich". Tage voller cineastischer Höhepunkte und spannender Begegnungen stehen in Kitzbühel bevor.

Das 11. Filmfestival Kitzbühel präsentierte zur Eröffnung am Dienstag, 22. August, „Der Metzger traut sich“ – die Weltpremiere der Neuverfilmung des Romanstoffes von Thomas Raab mit Simon Schwarz, Valery Tscheplanowa und Susi Stach in den Hauptrollen. Am Red Carpet sorgte nicht nur der fast komplette Metzger-Cast für ein Blitzlichtgewitter, auch Schauspieler Philipp Hochmair, Moderatorin Arabella Kiesbauer, Filmproduzent Norbert Blecha oder Schauspielerin und FFKB 2023 Ehrenpreisträgerin Aglaia Szyszkowitz ließen sich die Premiere nicht entgehen.

