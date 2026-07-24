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"Für uns bleibt er einfach unser Jürgen"- RADIO REGENBOGEN besucht Jürgen Klopps Heimat Glatten

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Glatten/Mannheim (ots)

Exklusive Stimmen aus Jürgen Klopps Heimatort: Vereinsvorstand, der Direktor seiner ehemaligen Schule und Kindheitsbekannte sprechen über den neuen Bundestrainer - "Stolz auf unseren Jürgen".

Am heutigen Freitag wird der 59-Jährige offiziell als neuer Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vorgestellt. Für RADIO REGENBOGEN Anlass genug nach Glatten im Nordschwarzwald zu fahren, wo seine außergewöhnliche Karriere begann: Glatten ist ein idyllischer Luftkurort mit circa 2500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und Bolzplatz! In seiner Heimat hat RADIO REGENBOGEN Menschen getroffen, die Klopp seit Jahrzehnten kennen - lange bevor er zu einem der erfolgreichsten Fußballtrainer der Welt wurde. Die Freude über den wohl bekanntesten Sohn des Ortes ist überall spürbar. Immer wieder fällt derselbe Satz: "Wir sind stolz auf unseren Jürgen."

Der Vereinsvorstand des SV Glatten, Rajko Pajdic, kennt Klopp seit vielen Jahren und beschreibt ihn als außergewöhnlich bodenständigen und herzlichen Menschen. Trotz seiner internationalen Karriere sei der Kontakt zu seiner Heimat nie abgerissen. Ein Teil seiner Familie lebt noch heute in Glatten, auch das Grab seiner Eltern befindet sich dort.

"Der Weg, den Jürgen gegangen ist, ist außergewöhnlich. Dass er jetzt Bundestrainer wird, wäre die Krönung seiner Karriere. Wir sind stolz, ein Teil seiner Lebensgeschichte zu sein."

Für den Heimatverein sei Klopp bis heute eng verbunden. Zu besonderen Spielen schickt er immer wieder persönliche Videobotschaften an den SV Glatten. Auch privat sei der Kontakt herzlich. "Komm doch mal auf ein Bier vorbei", lade Klopp schon einmal ein - gleichzeitig respektiere man bewusst seine Privatsphäre.

Pajdic ist überzeugt, dass Klopp genau der Richtige für die Nationalmannschaft ist. Seine Menschlichkeit, sein Charisma und seine Fähigkeit, Menschen zu begeistern, zeichneten ihn seit jeher aus. Sein Erfolg habe sogar den Heimatort geprägt: "Heute gibt es in Glatten deutlich mehr Borussia-Dortmund-Fans - und das ist hier im Schwarzwald durchaus bemerkenswert."

Auch an seinem ehemaligen Gymnasium erinnert man sich gerne an den prominenten Absolventen. Schuldirektor Bernd Geiser erzählt von einer überraschenden Begegnung, als Klopp eines Tages unangekündigt den Schulhof besuchte.

"Ein Kollege kam zu mir und sagte: 'Hey, Jürgen Klopp steht da auf dem Schulhof.' Ich war völlig baff. Die Schülerinnen und Schüler, die noch da waren, waren natürlich begeistert, haben Trikots unterschreiben lassen und Selfies gemacht. Er war einfach ganz normal - ein sehr umgänglicher und angenehmer Mensch."

"Aus Erzählungen weiß ich, dass er nicht der beste Schüler war und wohl auch eine Ehrenrunde gedreht hat." Dass Klopp nun Bundestrainer wird, erfüllt auch seine ehemalige Schule mit Stolz.

"Er kommt aus unserer Region. Dass einer, der hier zur Schule gegangen ist und hier Fußball gespielt hat, es bis zum Bundestrainer schafft, freut uns einfach sehr. Wir sind überzeugt, dass er genau der richtige Mann am richtigen Ort ist."

Auch Sandra Eisenbeis, die mit Jürgen Klopp in derselben Straße aufgewachsen ist, erinnert sich an einen Menschen, der trotz aller Erfolge nie die Bodenhaftung verloren hat.

"Für uns Glattener ist er einfach unser Jürgen."

RADIO REGENBOGEN Moderator und Fußball-Fan Basti Hauk ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder einen Bundestrainer aus "The Land" haben. Sepp Herberger, Jürgen Kliensmann, Jogi Löw, Hansi Flick und Jürgen Klopp - Bundestrainer made in Baden-Württemberg - das können wir! Von 13 Bundestrainern kommen 5 aus der Regenbogenwelt."

RADIO REGENBOGEN zeigt den neuen Bundestrainer den ganzen Tag lang aus einer ganz persönlichen Perspektive - erzählt von Menschen, die ihn schon kannten, als seine außergewöhnliche Karriere gerade erst begann. Aus seiner Heimat.

Die kompletten Reportagen mit exklusiven Stimmen aus Jürgen Klopps Heimat ist bei RADIO REGENBOGEN zu hören.

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