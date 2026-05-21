proWIN Winter GmbH

Nachhaltigkeitsinitiative: proWIN kooperiert mit Start-up zur CO2 Reduktion

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Illingen (ots)

Wie mittelständische Unternehmen ihren CO2-Ausstoß mit konkreten, überschaubaren Maßnahmen wirksam reduzieren können, zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem Saarland: Die proWIN Winter GmbH aus Illingen, Saarland, setzt bei ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auf datenbasierte Analysen, moderne Gebäudetechnik und die Zusammenarbeit mit regionalen Start-ups.

Gemeinsam mit dem saarländischen Start-up Effinigo hat proWIN am Unternehmensstandort in Illingen bestehende Heizungs- und Beleuchtungssysteme modernisiert. Durch den Austausch von 55 smarten Thermostaten sowie die Nachrüstung um weitere 100 LED-Panels spart das Unternehmen nach eigenen Angaben jährlich rund 14,6 Tonnen CO2 ein.

"Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Verantwortung im eigenen Unternehmen konkret umzusetzen. Dafür müssen wir genau hinschauen und auch bereit sein, neue Lösungen einzubinden", erklärt Dr. Karin Kiefer, Beauftragte für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit bei proWIN.

Für messbare Effekte setzt das Unternehmen auch auf die Zusammenarbeit mit jungen Technologieunternehmen. Das 2023 gegründete Start-up Effinigo entwickelt energieeffiziente IoT-Lösungen für Bestandsgebäude, die ohne aufwendige Sanierungen umgesetzt werden können.

Das Beispiel aus Illingen zeigt, wie mittelständische Unternehmen durch gezielte Modernisierung und regionale Kooperationen konkrete Beiträge zum Klimaschutz leisten können - wirtschaftlich, praxisnah und mit messbarer Wirkung.

CO2-Einsparung im Überblick

55 smarte Thermostate: ca. 10,9 Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr

100 LED-Panels: ca. 3,7 Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr

Gesamteinsparung: rund 14,6 Tonnen CO2 jährlich

Seit 2020 erstellt proWIN jährlich einen sogenannten "Company Carbon Footprint" (CCF), um Emissionen systematisch zu erfassen und Reduktionspotenziale abzuleiten. Dabei verfolgt das Unternehmen den Ansatz, Emissionen zunächst konsequent zu vermeiden oder zu reduzieren, bevor verbleibende Mengen kompensiert werden.

Über das Unternehmen

Die proWIN Winter GmbH ist ein familiengeführtes Direktvertriebsunternehmen mit Sitz in Illingen. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und vertreibt europaweit Produkte aus den Bereichen Reinigung, Beauty & Wellness, Nahrungsergänzung und Tierbedarf. Neben innovativen Produktentwicklungen investiert das Unternehmen auch in ökologische Maßnahmen und gesellschaftliches und soziales Engagement.

Projektpartner

Die Effinigo GmbH entwickelt energieeffiziente Lösungen für Bestandsgebäude und ist ein Spin-off der Universität des Saarlandes.

Weitere Informationen: www.prowin.net

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