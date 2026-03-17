proWIN Winter GmbH

Frühjahrsputz 2026: Nachhaltigkeit und Werterhalt prägen Reinigungstrends

proWIN beobachtet wachsendes Verbraucherinteresse an ressourcenschonenden Lösungen

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Illingen (ots)

Der klassische Frühjahrsputz bleibt für viele Haushalte ein fester Bestandteil des Jahreskalenders. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an Reinigungsprodukte und Reinigungskonzepte.

Das saarländische Direktvertriebsunternehmen proWIN Winter GmbH registriert nach Angaben seines europaweiten Beraternetzwerks eine wachsende Sensibilität der Verbraucher bei der Produktauswahl. Nachhaltigkeit, Materialverträglichkeit und effiziente Anwendung rücken stärker in den Mittelpunkt.

Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung

Nach unternehmensinternen Auswertungen und Rückmeldungen selbstständiger Vertriebspartner*innen fragen Kundinnen und Kunden verstärkt nach:

hochkonzentrierten Reinigungsmitteln zur Reduzierung von Verpackungsmaterial

langlebigen* Mikrofasersystemen als Alternative zu Einwegprodukten (*bei entsprechender Verwendung)

materialschonenden Lösungen für empfindliche Oberflächen

Reinigungslösungen mit effizienter Anwendung, die Arbeitszeit im Haushalt reduzieren

"Wir stellen fest, dass der Frühjahrsputz zunehmend unter Umweltaspekten und Zeiteffizienz betrachtet wird. Verbraucherinnen und Verbraucher legen Wert auf eine gründliche Reinigung, möchten gleichzeitig aber Ressourcen schonen", erklärt Christian Bukovec, Experte Produktbereich Symbiontische Reinigung bei proWIN.

Frühjahrsputz als Werterhaltungsmaßnahme

Neben Umweltaspekten gewinnt auch der langfristige Werterhalt von Böden, Möbeln und Textilien an Bedeutung. Fachgerechte Reinigung kann dazu beitragen, Oberflächen zu schützen und deren Lebensdauer zu verlängern. Besonders gefragt sind laut proWIN Lösungen für:

Glas- und Fensterflächen

Küchen- und Sanitärbereiche

Hartböden und versiegelte Oberflächen

Polster- und Teppichreinigung

Strukturierte Umsetzung empfohlen

Für eine effiziente Durchführung empfiehlt das Unternehmen eine systematische Vorgehensweise bei der Haushaltsreinigung:

Reinigung planen, z. B. nach Räumen und Schwerpunktthemen: Fenster und Spiegel, Schränke innen + außen, Polster-, Matratzen und Teppichreinigung Ordnung schaffen und Flächen frei räumen Bei der Raumreinigung: Von oben nach unten arbeiten - Von der Deckenbeleuchtung über hohe Möbel bis zu den Fußleisten - zuletzt die Bodenflächen. Oberflächen materialgerecht behandeln (Herstellerhinweise beachten) Reinigungsmittel nach Anweisung, sparsam dosieren Wiederverwendbare Hilfsmittel einsetzen

Hintergrund: Direktvertrieb im Haushaltssegment

Als Direktvertriebsunternehmen setzt proWIN auf persönliche Produktvorführungen im privaten Umfeld. Nach Unternehmensangaben ermöglicht dieses Modell eine individuelle Beratung und praxisbezogene Anwendungserklärung.

Über die proWIN Winter GmbH

Die proWIN Winter GmbH mit Sitz in Illingen (Saarland) vertreibt Produkte aus den Bereichen Reinigung und Reinigungsbedarf, Beauty und Wellness sowie Premium-Tiernahrung für Hunde und Katzen sowie Pflege- und Ergänzungsprodukte über ein europaweites Direktvertriebsnetzwerk selbstständiger Beratungen. Das Unternehmen ist in mehreren europäischen Ländern aktiv und verfolgt nach eigenen Angaben eine nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensstrategie. www.prowin.net

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