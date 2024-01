SHL Medical

SHL Medical setzt mit der Übernahme des US-Herstellers Superior Tooling Inc sein vertikales Wachstum fort

Bild-Infos

Download

Zug, Schweiz (ots)

SHL Medical setzt seinen ehrgeizigen Wachstumskurs fort und hat Superior Tooling Inc. übernommen, ein auf Kunststoff-Spritzgussformen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in den USA. Die Integration von Superior Tooling wird die internen Fertigungskapazitäten von SHL stärken, insbesondere für die geplante US-Fertigungsstätte in North Charleston, SC, die Mitte 2024 in Betrieb gehen soll.

SHL Medical (nachstehend „SHL“), ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen zur Medikamentenverabreichung mit Hauptsitz in der Schweiz, freut sich, die Übernahme von Superior Tooling Inc. bekannt zu geben, einem US-amerikanischen Hersteller von mit Qualitätswerkzeugen gefertigten Kunststoff-Spritzgussformen mit Sitz in Wake Forest, North Carolina.

Mit zwei neuen Produktionsstätten in North Charleston, SC, USA, und Zug, Schweiz, die die bestehenden Anlagen in Taiwan ergänzen, geht SHL strategisch auf die wachsende Nachfrage auf dem Autoinjektorenmarkt ein. Superior Tooling wird die strategischen Fertigungsaktivitäten von SHL weltweit unterstützen, insbesondere die vertikale Wertschöpfungskette des neuen Standorts in North Charleston stärken und gleichzeitig seine lokale Präsenz festigen. Diese Erweiterung der Kapazitäten unterstreicht die globale Strategie von SHL, hebt eines seiner zentralen Merkmale hervor – die vollständige Fertigung im eigenen Haus – und positioniert den Werkzeugbau als eine der Kernkompetenzen von SHL in der Nähe der neuen Produktionsstätte in South Carolina.

Ulrich Faessler, Chairman und CEO von SHL Medical, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Die Nachfrage nach unseren Autoinjektoren, auch in Therapiebereichen wie Diabetes und Gewichtsmanagement, steigt rapide an. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Engagement realisieren wir unsere strategische Vision, um unsere Position als Marktführer zu behaupten. Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Globalisierung unserer Aktivitäten zur besseren Betreuung unserer Kunden. Wir freuen uns, Superior Tooling in der SHL-Familie zu begrüßen.“

Globale Ausweitung der Werkzeugfertigungskapazitäten

Die Übernahme von Superior Tooling deckt nicht nur den Werkzeugbedarf von SHLs eigener Fertigung, sondern unterstützt auch die Strategie, Kunden aus allen Branchen Werkzeuge höchster Qualität zu liefern. Das US-Unternehmen wird eng mit den bestehenden Werkzeugfertigungsbereichen von SHL zusammenarbeiten, um neue Lösungen für den weltweiten Kundenstamm zu entwickeln.

„Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorn für unser Potenzial und unser Wachstum. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Fähigkeiten von einem Global Player anerkannt werden, und freuen uns darauf, sie gemeinsam mit SHL Medical weiterzuentwickeln. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Synergien zwischen unseren Fähigkeiten und dem fundierten Fachwissen von SHL im Werkzeugbau sowohl für unsere bestehenden als auch für neue Kunden als äußerst vorteilhaft erweisen werden“, erklärt Robbie Earnhardt, Präsident von Superior Tooling.

Ausführlichere Informationen über die neuen Produktionsstätten von SHL finden Sie in den nachstehenden Pressemitteilungen:

Neue Produktionsstätte in Zug, Schweiz

Neue Produktionsstätte in North Charleston, NC, USA

Über Superior Tooling Inc.

Superior Tooling ist ein Hersteller von Werkzeugen und Formen für die Spritzgussfertigung. Das 1985 in Wake Forest, North Carolina, gegründete Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Kunststoff-Spritzgussformen und -Druckgussformen für anspruchsvolle Anwendungen spezialisiert, die hohe Stückzahlen, Genauigkeit und Konsistenz erfordern. Superior Tooling beliefert Kunden in einer Vielzahl von Branchen, überwiegend im Bereich Medizintechnik.

Menschen, Technologie und Visionen sind der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens. Bei Superior Tooling entwickeln sich die Kundenbeziehungen zu Partnerschaften, die gemeinsam Lösungen erarbeiten, um hohe Anforderungen zeitnah zu erfüllen. Der Eckpfeiler ihrer Arbeit ist die Qualität, die bei den Menschen beginnt und sich auf die Ausrüstung und die Betriebsstätte erstreckt. Die engagierten Mitarbeiter von Superior Tooling liefern präzise gefertigte Werkzeuge, die die Produktion von hochwertigen Kunststoffformteilen mit bemerkenswert niedrigen Zykluszeiten gewährleisten. Die Kunden können sich darauf verlassen, dass die Werkzeuge über viele Jahre hinweg optimal funktionieren und beste Qualität gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sti-nc.com/.

Über SHL Medical

Als weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Systemen zur Medikamentenverabreichung ist SHL Medical der bevorzugte Partner vieler großer Pharma- und Biotech-Unternehmen. Unser Unternehmensziel lautet „Enabling Patients’ Independence“ – den Patienten Unabhängigkeit ermöglichen. Davon angetrieben, bieten wir patientenorientierte Lösungen für das Design, die Entwicklung und die Herstellung von Autoinjektoren, Pen-Injektoren sowie innovativen Spezialverabreichungssystemen für großvolumige und hochviskose Formulierungen. Darüber hinaus bieten wir Endmontage-, Etikettierungs- und Verpackungslösungen für unsere Systeme zur Medikamentenverabreichung an. Als Reaktion auf den steigenden Trend zur Heimtherapie hat SHL die Entwicklungsarbeit im Bereich des digitalen Gesundheitswesens verstärkt, um das Ökosystem der Medikamentenverabreichung weiter zu verbessern.

Mit Standorten in der Schweiz, Taiwan, Schweden und den USA arbeitet unser globales Expertenteam nahtlos als ein Team zusammen und nutzt unsere umfassenden internen Fertigungsmöglichkeiten. Unsere Lösungen bieten eine individuelle Anpassung und Optimierung für jedes Projekt, während sie gleichzeitig proaktiv nachhaltigkeitsorientierte Maßnahmen in unsere Entwürfe und Prozesse einbeziehen, um zu einer saubereren Umwelt beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.shl-medical.com.

Original-Content von: SHL Medical, übermittelt durch news aktuell