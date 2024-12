Vistajet

VistaJet: 20 neue kulinarische Partnerschaften zum 20. Jubiläum - Eine kulinarische Reise rund um den Globus

München (ots)

Zum zwanzigsten Jubiläum geht VistaJet eine Partnerschaft mit 20 außergewöhnlichen Restaurants ein. Auch das Hamburger Restaurant Bianc findet sich auf der exklusiven Liste. Diese verborgenen kulinarischen Schätze entdeckte das Private Dining Team von VistaJet. Fluggäste können diese nun auf ihrer nächsten Reise verköstigen und neue unvergessliche gastronomische Erinnerungen schaffen.

Hamburg mag nicht der offensichtlichste Halt auf einer europäischen gastronomischen Safari sein, aber im Bianc hat die Stadt ein Restaurant, das einen Besuch wert ist. Es wurde von Matteo Ferrantino, ursprünglich aus Apulien und ehemaliger Küchenchef im Vila Joya in der Albufeira-Region Portugals, gegründet. Vor etwa sieben Jahren zog er nach Hamburg, um sein eigenes Lokal zu eröffnen, das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Bianc.

Das Restaurant bringt ein Stück Mittelmeer nach Hamburg- in seiner Dekoration, seinem Geist und vor allem in seiner Küche. Es gibt zwei Degustationsmenüs: Emotion und das vegetarische Garten. Ferrantino kombiniert ungewöhnliche Zutaten wie Langustine mit Apfel oder Mango mit Lakritz und richtet diese kunstvoll an.

Besonderes Gericht: Iberico-Presa mit Erbsen und Perigord-Trüffel.

In Europa stehen nun auch aus das Nobu in Sevilla, das Mirazur in Menton, die Langosteria in Paris, das Genua, das Seta in Mailand und der Palazzo Petrucci in Neapel auf VistaJets Liste kulinarischer Partner sowie das Quilon und das Santo Mare aus London.

In Asien sind es das Tin Lung Heen in Hong Kong, das Les Amis in Singapur und das Wasabi by Morimoto in Mumbai sowie das Da Vittorio in Shanghai.

In den USA sind das Lucciola und die Beefbar in New York, das Forte dei Marmi in Miami, das Kumi und das Camarà by Wolfgang in Las Vegas, das Katsuya in Los Angeles, die One Lebanese Cuisine in Weston, Florida hinzugekommen.

