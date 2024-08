Vistajet

20-jähriges Jubiläum - VistaJet verwirklicht mit Private World Voyages Träume

München (ots)

Erweitertes Portfolio: Fünf neue Erlebnisse und Aktivitäten

VistaJet blickt nun auf zwei Jahrzehnte als weltweiter Marktführer in der Geschäftsluftfahrt zurück. Um dies gebührend zu feiern, hat VistaJet zusammen mit Private World Voyages ihr Portfolio erweitert und neue exklusive Erlebnisse hinzugefügt. VistaJet-Mitglieder können ihre Träume wahr machen und an einer Buckelwal-Hubschraubersafari in Mosambik teilnehmen oder alles über die Schokoladenherstellung im Amazonas-Regenwald von Ecuador erfahren. Das Unternehmen zelebriert seine reiche Geschichte und sein Ziel, alles zu entdecken, was der Planet zu bieten hat, mit seinem ständig wachsenden Private World Programm.

Luxus entwickelt sich weiter, Private World reagiert darauf

Luxusreisen befinden sich in einem Paradigmenwechsel. Wie ein kürzlich erschienener Bericht von McKinsey & Company zeigt, bevorzugen sehr vermögende Privatpersonen ruhigen Luxus mit persönlichem Service - sie bevorzugen abgelegene, private Reiseziele, die über private Flughäfen erreichbar sind und maßgeschneiderte Erlebnisse bieten, die nirgendwo sonst verfügbar sind. VistaJet Private World steht an der Spitze dieses Trends und gestaltet Momente, die so individuell sind wie die Reisenden selbst.

Eine Welt voller spannender Entdeckungen

VistaJet-Mitglieder können Ziele in über 200 Ländern und Territorien weltweit anfliegen. Zudem stehen Ihnen die Erlebnisse, die das Team von Private World und sein Netzwerk aus Hunderten von vertrauenswürdigen Partnern entwickelt haben, zur Verfügung. Die Anfragen der Mitglieder im Jahr 2023 haben sich dabei gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. 2024 werden sie voraussichtlich noch übertroffen, was das große Interesse daran zeigt, die Welt zu erkunden und die unglaublichen Menschen zu treffen, die sie bewohnen. Die Angebote sind so einzigartig wie die Mitglieder selbst, darunter:

Exklusiver Zugang: Dank der exklusiven Partnerschaft von VistaJet mit Ferrari können Mitglieder an privaten Abendessen mit den Fahrern Charles Leclerc und Carlos Sainz teilnehmen und die mitreißende Action von Formel-1-Rennen weltweit erleben.

Expertenerlebnisse: Von personalisierten Weintouren durch sanfte Weinberge auf der ganzen Welt bis hin zu verjüngenden Wellness-Retreats an atemberaubenden Orten in Schweden, Peru oder Ibiza.

Unvergessliche Feste: Maßgeschneiderte Reiserouten, die Visionen Wirklichkeit werden lassen und sicherstellen, dass jeder Meilenstein gefeiert wird - von besonderen Geburtstagen bis zu lebensverändernden Börsengängen.

Eine Marke, die die Reise eines Lebens begleitet

Private World ist ein Beweis für das Engagement von VistaJet, gemeinsam mit seinen Mitgliedern die Zukunft zu erkunden. Matteo Atti, Chief Marketing Officer bei Vista, sagt: "Wir sehen Private World als einen bereichernden Service für das Leben unserer Mitglieder. Sie vertrauen uns, wenn sie in die Welt fliegen, und wir wollen sicherstellen, dass jede Sekunde, von der Buchung eines Fluges bis zum Erleben eines unvergesslichen Moments, außergewöhnlich ist. Die Zukunft ist da draußen, und wir wollen sie mit ihnen entdecken."

Zu den neuesten kuratierten Erlebnissen und Veranstaltungen für VistaJet-Mitglieder gehören:

Botswana mit Belmond

Belmonds Reisen in das südliche Afrika umfassen zwei aufregend unterschiedliche Safarierlebnisse im Norden Botswanas. Die Eagle Island Lodge liegt im Herzen des Okavango-Deltas und die Savute Elephant Lodge liegt am geheimnisvollen Savute-Kanal. Erfahrene Reiseleiter, vielfältige Begegnungen mit der Tierwelt und einzigartige Aktivitäten werden auch den erfahrensten Safari-Reisenden verzaubern.

Diese atemberaubende Ecke Botswanas wird seit langem mit den größten Entdeckern der Welt in Verbindung gebracht, darunter David Livingstone. In der Savute Elephant Lodge können Abenteuer auf denselben Pfaden wie die Entdecker wandeln. In der Abend- oder Morgendämmerung lassen sich von einem Beobachtungsposten mit Blick auf das Wasserloch, Elefanten, Hyänen und Geparden in ihrem Element beobachten.

Die hohen, lichtdurchfluteten Zeltzimmer der Eagle Island Lodge in den Feuchtgebieten Botswanas verfügen über ein Tauchbecken und ein übergroßes Bett mit Blick auf das Delta. Die Tierwelt dieses UNESCO-Weltkulturerbes können VistaJet-Mitglieder im Besonderen erfahren, indem Sie in einem traditionellen Kanu lautlos an Flusspferden vorbeigleiten, während Fischadler darüber schweben.

Luxuriöses Kakaoerlebnis in Ecuador mit dem Cacau Club

In Ecuador, wo die üppigen Landschaften des Amazonas-Regenwaldes auf das reiche Kulturerbe des Kakaoanbaus treffen, können sich Naschkatzen auf eine Reise der Sinne begeben und exklusive Kakaoplantagen inmitten des unberührten Regenwaldes erkunden, wo fachkundige Guides in die Geheimnisse der hochwertigen Schokoladenproduktion einweihen.

Von der Ernte der reifen Kakaoschoten bis hin zum komplizierten Prozess der Schokoladenherstellung sind Reisende Teil des Produktionsprozesses. Deren Geschmacksknospen explodieren bei einer exquisiten Verkostung bei Toak, dem "Hermes der Schokolade". Toak,ist bekannt für sein Engagement für den Schutz des Amazonas bei gleichzeitiger Herstellung von außergewöhnlichem Kakao und Schokolade, öffnet seine Türen für VistaJet, um einen Einblick in seine exquisiten Kreationen zu geben. Toak gewährt Einblicke in die Kunstfertigkeit, die hinter jeder Tafel steckt, und verköstigt seine Gäste mit unverwechselbaren Geschmacksrichtungen, die Toak seinen angesehenen Ruf in der Welt der Luxusschokolade eingebracht haben.

Außerhalb der Plantagen können Teilnehmer dieses Erlebnisses die lebendigen lokalen Gemeinschaften treffen, die die Kakaotraditionen seit Generationen aufrechterhalten haben. Sie lernen einheimische Handwerker kennen und erhalten einen Einblick in ihre altehrwürdigen Techniken der handwerklichen Schokoladenherstellung.

Spektakuläre Buckelwal-Hubschraubersafari in Mosambik mit Kisawa

Die Magie der "Great East African Blue Migration" aus nächster Nähe zu erleben, steht auf der Bucket-List vieler Natur- und Tierliebhaber. Mit Private World können diese Zeuge der Reise von Hunderten von erwachsenen und neugeborenen Buckelwalen im Kisawa Sanctuary auf der Insel Benguerra werden. Eine unvergessliche Perspektive bietet sich bei einer privaten Hubschraubersafari über dem Bazaruto Archipelago National Marine Park, die vom wissenschaftlichen Team des Bazaruto Center for Scientific Studies (BCSS) geleitet wird. Bei dem Flug umrundet man die atemberaubende blaue Landschaft des Archipels und hat dabei die beste Chance, diese wandernden Wale von oben zu beobachten.

Das Kisawa Sanctuary ist ein preisgekröntes Inselresort, das die unverbrüchliche Verbindung zwischen Mensch und Land zelebriert. Auf 300 Hektar unberührter tropischer Küste, sanften Dünen und Küstenwald gelegen, wurde Kisawa so angelegt, dass es ein Höchstmaß an Privatsphäre bei minimaler Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt gewährleistet und eine Designkultur präsentiert, die das Handwerk und das Erbe zelebriert.

Die Brücke in Bridgehampton, New York

VistaJet-Mitglieder können zusammen mit speziell eingeladenen Sammlern aus der ganzen Welt an diesem exklusiven Automobilevent teilnehmen, das in einem privaten Golfclub auf dem Gelände der ursprünglichen Bridgehampton-Rennstrecke stattfindet. Diese renommierte Oldtimer-Ausstellung ist eine Hommage an die historischen Rennen, die fast ein halbes Jahrhundert lang auf diesem Gelände stattfanden.

Privates Champagne Billecart-Lachs-Dinner in Mareuil-sur-Äy, Frankreich

Ein Eintauchen in die zeitlose Eleganz und die handwerkliche Kunst der Champagnerherstellung, bereichert durch die persönlichen Einblicke und das Fachwissen von Mathieu Roland Billecart selbst ermöglicht Vista-Jet hier Connaisseuren. VistaJet-Mitglieder kommen in den Genuss einer exquisiten Besichtigung des Weinguts und der Weinkeller von Champagne Billecart-Salmon, gefolgt von einem intimen privaten Abendessen auf dem Weingut, das Mathieu Roland Billecart, dem Geschäftsführer in der siebten Generation dieses berühmten Winzerhauses, ausrichtet.

Eine Welt voller Gelegenheiten

Bei Private World geht es nicht nur um das Fliegen in den kultigen silbernen und roten Jets, sondern um eine globale Gruppe von Menschen, die überall und jederzeit nach Möglichkeiten suchen, um zu lernen, zu entdecken und etwas zu schaffen. Schließen Sie sich VistaJet an und tauchen Sie ein in unsere einzigartige Private World.

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Unternehmen der Geschäftsluftfahrt, das seit 20 Jahren Marktführer in der Branche durch seinen höheren Standard für Service und Sicherheit ist. Mit seiner Flotte aus silbernen und roten Geschäftsflugzeugen hat VistaJet Unternehmen, Regierungen und Privatkunden in 207 Länder geflogen und damit 96 Prozent der Welt abgedeckt.

Das 2004 gegründete Unternehmen hat ein innovatives Geschäftsmodell entwickelt, bei dem die Kunden Zugang zu einer ganzen Flotte haben, während sie nur für die Stunden bezahlen, die sie fliegen, ohne die Verantwortung und das Vermögensrisiko, die mit dem Besitz eines Flugzeugs verbunden sind. Die VistaJet-Programmmitgliedschaft bietet Kunden ein maßgeschneidertes Abonnement von Flugstunden mit garantiertem Zugang zur Flotte der Vista-Mitglieder, um sie jederzeit und überall zu fliegen.

VistaJet ist Teil von Vista - dem weltweit ersten Ökosystem für die private Luftfahrt, welches ein einzigartiges Portfolio von Unternehmen umfasst, die anlagenfreie Lösungen für alle wichtigen Aspekte der Geschäftsluftfahrt anbieten.

Weitere Informationen und Neuigkeiten über VistaJet auf vistajet.com.

VistaJet Limited ist ein europäisches Luftfahrtunternehmen, das unter seinem maltesischen Luftverkehrsbetreiberzeugnis Nr. MT-17 registrierte 9H-Flugzeuge betreibt und in Malta unter der Firmennummer C 55231 eingetragen ist. VistaJet US Inc. ist ein Air Charter Broker, der keine Flugzeuge betreibt. VistaJet und seine Tochtergesellschaften sind keine direkten Fluggesellschaften in den USA. VistaJet-eigene und in den USA registrierte Flugzeuge werden von ordnungsgemäß lizenzierten US-Luftfahrtunternehmen, einschließlich XOJET Aviation LLC, betrieben.

