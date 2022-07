proactis

Proactis meldet ein rekordverdächtiges TCV-Wachstum in seinen internationalen Märkten

Wetherby, England (ots/PRNewswire)

Proactis, der führende Anbieter von Source-to-Pay-Softwarelösungen für mittelständische Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten bis zum 30. Juni 2022 einen Gesamtvertragswert („TCV") von 22 Millionen Pfund erzielt hat. Dies ist ein Anstieg um mehr als 100% gegenüber dem Vergleichszeitraum und bedeutet einen Zuwachs von 42% bei der aktiven Pipeline seit November 2021.

Seit der Privatisierung im Juli 2021 durch die Wachstumsinvestoren Pollen Street Capital und DBAY Advisors hat das Unternehmen stark in seine kaufmännischen und technischen Teams investiert und die Bereiche Marketing, Vertrieb, Customer Success und Produktmanagement ausgebaut, um das Wachstum in jedem seiner marktnahen Gebiete - Großbritannien, Nordamerika, Frankreich, DACH, Benelux, Neuseeland und Australien - voranzutreiben.

„Proactis hat eine klare strategische Chance, zum internationalen Marktführer im mittleren Marktsegment aufzusteigen, und ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir in diesem Zeitraum gemacht haben. Mittelständische Unternehmen benötigen eine spezielle Lösung, da sie mit einzigartigen Herausforderungen konfrontiert sind. Dieses Wachstum zeigt, dass unsere Botschaft und unser Angebot bei diesem wichtigen Marktsegment, das wir bedienen, auf große Resonanz stoßen", so Tim Sykes, CEO von Proactis.

„Unser Neugeschäft, unsere Cross-Sell- und Upsell-Leistungen und unsere Entwicklung sind sowohl im Hinblick auf das Volumen als auch auf den Wert außerordentlich gut, und die Fortschritte sind ein Beweis für die Kompetenz unseres Teams und die Positionierung unseres Angebots. Auch wenn die Fortschritte zweifellos bedeutend sind, bleiben wir hier nicht stehen. Durch unsere Investitionen und unser Wachstum in wichtigen Gebieten sind wir in einer sehr starken Position, aber wir werden noch mehr hinzufügen, um unser volles Potenzial auszuschöpfen, und ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren weiter wachsen werden."

Informationen zu Proactis

Proactis ist ein führender Anbieter von Source-to-Pay-Softwarelösungen für mittelständische Unternehmen in einer Reihe von dienstleistungsorientierten Branchen.

Proactis' modulare End-to-End-Plattform ermöglicht es den Kunden, ihre Ausgaben zu kontrollieren und Risiken in der Lieferkette zu managen, die Einhaltung von Vorschriften und die Steuerung ihrer Einkaufsaktivitäten zu verbessern, die Kosten für Waren und Dienstleistungen zu senken und Effizienzsteigerungen zu erzielen, und zwar durch die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen.

Proactis bedient einen schnell wachsenden Kundenstamm von über 1.100 Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors und 2 Millionen Lieferanten mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern in Großbritannien, Europa, Nordamerika, Neuseeland und Australien.

proactis.com

