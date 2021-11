Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu ZdK-Präsidentin

Halle/MZ (ots)

Irme Stetter-Karp als ZdK-Präsidentin ist ein Signal des Aufbruchs an die Katholiken, die die frommen Worte vieler Bischöfe um Erneuerung leid sind. Gleichzeitig ist die Wahl der konflikterfahrenen Caritasvizepräsidentin eine Mahnung an die Bischöfe, endlich die dringenden Reformen zu beschließen und umzusetzen. Doch vor ihr liegen gleich mehrere Herausforderungen. Denn die katholische Kirche in Deutschland steht nicht nur mitten in einem großen Reformprozess, bei denen Fragen zu Macht, Sexualität und der Rolle der Frau zwischen Bischöfen und Laien diskutiert werden. Gleichzeitig hat die Pandemie unverkennbar den Bedeutungsverlust der Kirche vor Augen geführt.

