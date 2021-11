Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Moskau/Minsk

Halle/MZ (ots)

Russland würde von einer guten Nachbarschaft mit der EU profitieren. Sanktionen wären passé. Stattdessen könnten Handel, Tourismus und wissenschaftlicher Austausch aufblühen. Und auch Öl und Gas ließen sich besser an Freunde verkaufen als an Widersacher. Ein Problem liegt in mangelnder Wettbewerbsfähigkeit. Putin hat nichts getan, um Russland in einen modernen Staat zu verwandeln. Stattdessen wurde der Wille zur Macht zur alles überwölbenden Idee seiner Regierungszeit.

