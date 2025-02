Hendrik Kuhlmann

BRIGHT erweitert Angebot: Unternehmen übernimmt Hotel Kronjuwel in Waldkirch bei Freiburg

Waldkirch (ots)

Die Marke BRIGHT gibt die Übernahme des Hotels Kronjuwel in Waldkirch bekannt. Die 29 Hotelzimmer und Suiten werden im Zuge einer umfassenden Modernisierung komplett renoviert und neu eingerichtet, um das Hotel für die kommenden Jahre auf den neuesten Stand zu bringen. Aufgrund der Umbau- und Renovierungsarbeiten bleibt das Hotel vorerst geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für Anfang April 2025 geplant.

Gründer und Geschäftsführer Hendrik Kuhlmann: „Mit der Übernahme des Hotel Kronjuwel in Waldkirch gehen wir einen Schritt weiter in Richtung Expansion unseres Angebotes. Wir freuen uns, durch die anstehenden Modernisierungen auf höchstem Standard einen Teil zum Komfort für die Besucher der Region beitragen zu können.“

Die Beherbergungskette BRIGHT steht für komfortable Zimmer und Serviced Apartments, in denen sich Gäste wie zu Hause fühlen sollen. Dieser Standard soll nun im Rahmen der Modernisierung auch in den insgesamt 29 Doppelzimmern, Familienzimmern und Suiten umgesetzt werden Gäste können sich auf ein komfortables Umfeld freuen, das neben Highspeed-WLAN und Smart-TV auch weitere Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage, kostenlosen Kaffee und Tee sowie hauseigene Parkplätze umfasst. Die Zimmer sind ab sofort buchbar.

Das Restaurant Krone im Hotel Kronjuwel bleibt weiterhin unter der Leitung des bisherigen Betreibers und bietet eine Mischung aus italienischen Gerichten und bürgerlicher Küche, die im gemütlichen Innenbereich oder im großzügigen Biergarten genossen werden können. Das Hotel liegt zentral in Waldkirch und ermöglicht Gästen den einfachen Zugang zu lokalen Unternehmen sowie regionalen Sehenswürdigkeiten wie der Altstadt, dem Elztalmuseum, der Kastelburg und dem Baumkronenweg. Weitere Highlights wie der Schwarzwaldzoo und der Europa-Park in Rust sind ebenfalls in der Nähe und laden zu spannenden Aktivitäten ein.

„Ob Naturerlebnis, Kultur oder Freizeitspaß: Waldkirch bietet seinen Besuchern zahlreiche Möglichkeiten für interessante Ausflüge. Hinzu kommt die Nähe zu lokalen Unternehmen in Waldkirch und Freiburg, was unsere Hotelzimmer und Suiten auch für Geschäftsreisende attraktiv macht. Kurz gesagt: Das Hotel Kronjuwel ist der perfekte Ausgangspunkt für einen Aufenthalt in der Region. Mit BRIGHT wachsen wir kontinuierlich weiter. Das positive Gästefeedback bestätigt, dass wir dabei auf dem richtigen Weg sind. Weitere BRIGHT-Standorte sind bereits in Planung, um unser Portfolio zu erweitern und zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen“, so Hendrik Kuhlmann.

Weitere Informationen zum Hotel Kronjuwel und zur Zimmerbuchung finden Sie unter: http://www.stay-bright.de

