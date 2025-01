Hendrik Kuhlmann

BRIGHT eröffnet zwölf neue Serviced Apartments in Schloß Holte-Stukenbrock

Augsburg (ots)

Die Marke BRIGHT gibt die Eröffnung ihres neuen Apartmenthauses in Schloß Holte-Stukenbrock bekannt. Der Neubau auf höchstem Energieeffizienz-Standard (KfW 40) bietet zwölf hochwertige Serviced Apartments bzw. Ferienwohnungen, die Geschäftsreisenden, Familien und Touristen eine perfekte Kombination aus Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit bieten.

Geschäftsführer Hendrik Kuhlmann: „Die Reisegewohnheiten haben sich merkbar verändert. Statt klassischer Hotels bevorzugen immer mehr Reisende die Unterkunft in Serviced Apartments – besonders bei längeren Aufenthalten. So wachsen auch wir in diesem Segment immer weiter und gehen mit unseren neuen Serviced Apartments in Schloß Holte-Stukenberg nun einen weiteren Schritt in Richtung Expansion.“

Da die Region durch zahlreiche größere Arbeitgeber nicht nur viele geschäftlich Reisende, sondern durch das Safariland auch zahlreiche Familien und Touristen anzieht, erweist sich das Angebot neuer Unterkünfte durch BRIGHT als besonders wertvoll. Das neue Gebäude, das nach dem energieeffizienten KfW-40-Standard errichtet wurde, bietet auf vier Stockwerken insgesamt 703,30 Quadratmeter Wohnfläche. Im Erdgeschoss befinden sich die Lobby sowie ausreichend Parkmöglichkeiten für die Gäste. Abgerundet wird das Angebot durch einen Verpflegungsautomaten sowie einen Waschraum mit Waschmaschinen und Trocknern. Eine auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage trägt derweil erheblich zur Energieeinsparung und Umweltfreundlichkeit des Gebäudes bei.

Die Apartments sind in verschiedenen Größen verfügbar und bieten Ein-Schlafzimmer-, Studio- oder Zwei-Schlafzimmer-Optionen. Alle sind mit einer Küchenzeile inklusive Mikrowelle, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Gefrierfach und Spülmaschine sowie hochwertigen Hotelbetten, Smart-TVs, Highspeed-WLAN und modernen Bädern mit bodentiefen Duschen ausgestattet. Jedes Apartment verfügt zudem über einen Balkon oder eine Terrasse, zwei davon bieten eine besonders große Terrasse. Buchbar sind Aufenthalte von einer Nacht bis zu sechs Monaten.

„Mit unseren Apartments schaffen wir komfortable Aufenthalte für unsere Gäste. Entsprechend bieten auch unsere zwölf neuen Apartments in Schloß Holte-Stukenbrock eine moderne Übernachtungsmöglichkeit ohne Kompromisse. Mit den Wohnungen möchten wir eine Lücke im lokalen Unterkunftsmarkt schließen. Privat- und Geschäftsreisende dürfen sich auf zahlreiche Annehmlichkeiten freuen. Weitere Standorte werden in Kürze folgen – unter anderem im nahen Bielefeld“, so Hendrik Kuhlmann.

Weitere Informationen zu BRIGHT und den günstigen Angeboten finden Sie unter: stay-bright.de

Original-Content von: Hendrik Kuhlmann, übermittelt durch news aktuell