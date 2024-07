Hendrik Kuhlmann

Große Konzerte und Co. - Hendrik Kuhlmann verrät, wie Kurzzeitvermieter große Events in ihrer Nähe richtig nutzen

Augsburg (ots)

Große Events bieten Vermietern von Ferienwohnungen hervorragende Gelegenheiten, ihren Umsatz zu steigern. Schließlich ziehen diese zahlreiche Besucher an, die auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit sind. Doch wie können Kurzzeitvermieter das volle Potenzial ausschöpfen und große Events in ihrer Nähe richtig nutzen?

Spätestens seit dem Aufstieg von Airbnb, der in San Francisco ansässigen Onlineplattform für die Vermietung von Privatunterkünften, erfreut sich die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen und Apartments immer größerer Beliebtheit. Viele Reisende bevorzugen diese Unterkünfte, weil sie oft eine persönlichere und authentischere Erfahrung als Hotels bieten. Gäste können in einzigartigen Ferienwohnungen und Apartments übernachten, die ihnen das Gefühl geben, Teil der lokalen Gemeinschaft zu sein. Zudem bieten Airbnb-Unterkünfte häufig Annehmlichkeiten wie Küchen und Wohnzimmer, die in Hotels eher selten zu finden sind. Kein Wunder, dass das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung boomt - umso mehr während großer Events wie Konzerten von Weltstars wie Taylor Swift, zu denen klassische Hotels schnell ausgebucht sind. "Ob als lukratives Nebeneinkommen oder als vollwertiges Business: Viele Menschen möchten in das wachsende Geschäft der Kurzzeitvermietung einsteigen", erklärt Hendrik Kuhlmann, Gründer und Geschäftsführer von BNB Pro Hosting. "Große Events bieten in diesem Zusammenhang die ideale Gelegenheit, das bestehende Geschäft zu skalieren, weiter auszubauen und zu professionalisieren."

"Grundsätzlich sollte man sich als Gastgeber regelmäßig über Veranstaltungen in der eigenen Region informieren", fährt der Vermietungsexperte fort. "Ein offensichtliches Beispiel ist die nun vergangene Fußball-EM, aber auch die Eras Tour von Taylor Swift, die vielerorts für eine hohe Nachfrage sorgen." Hendrik Kuhlmann weiß, wovon er spricht: Als Vermietungsexperte kann er seinen Klienten genau sagen, worauf es bei der Kurzzeitvermietung ankommt. Mit BNB Pro Hosting bietet er ein umfassendes Coaching an, mit dem er neuen Gastgebern von Grund auf dabei hilft, in das Geschäft der Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen und Apartments einzusteigen. Zudem unterstützt er Gastgeber dabei, ihr Geschäft zu professionalisieren, weiter auszubauen und zu skalieren. Seine umfangreiche Erfahrung in der Branche macht ihn zu einem wertvollen Ansprechpartner für alle Interessierten, die in der Kurzzeitvermietung erfolgreich sein möchten.

Vermietungspotenzial während großer Veranstaltungen

Große Events wie Fußballspiele oder die Eras Tour von Taylor Swift sollten auf jeden Fall von Kurzzeitvermietern genutzt werden: Schließen strömen hier abertausende Fans in die Konzertstädte wie München, Gelsenkirchen und Hamburg - allein in Gelsenkirchen werden 70.000 Menschen erwartet. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Unterkünften. Viele Betreiber von Hotels und Ferienwohnungen erhöhen in der Folge ihre Preise für Buchungen - nur einer der Gründe, warum immer mehr Gäste eine Ferienwohnung oder ein Apartment über Onlineplattformen wie Airbnb bevorzugen. Reisen die Menschen in Gruppen, kommt außerdem das Platzproblem in den Hotels hinzu: Eine normale Wohnung bietet hier mehr Platz und Flexibilität.

"Die ohnehin schon große Nachfrage steigt in Zeiten großer Events weiter an und bietet Betreibern damit eine lukrative Gelegenheit, ihre Wohnung oder einzelne Zimmer zu vermieten", erklärt Hendrik Kuhlmann. "Es überrascht daher nicht, dass sich viele neue Anbieter in den entsprechenden Ferienwohnungsportalen registriert haben, um die Eventzeit als Möglichkeit zu nutzen, ihre privaten Gästezimmer oder sogar ganze Wohnungen zu vermieten."

Das sollten Gastgeber beachten

Natürlich sollten Gastgeber dabei nicht nur auf das schnelle Geld aus sein, sondern auch einige Dinge beachten. Andernfalls riskieren sie schlechte Bewertungen, die im schlimmsten Fall dazu führen können, dass die Unterkunft in Zukunft seltener gebucht wird. Die meisten Airbnb-Gäste erwarten einen hotelähnlichen Standard bei der Ausstattung ihrer Zimmer. Eine genaue Beschreibung der privaten Unterkunft, eine angemessene Sauberkeit und eine zuverlässige Kommunikation mit dem Gastgeber stehen dabei ganz oben auf der Liste. Auch rechtliche Fragen sollten im Vorfeld geklärt werden, um sicherzustellen, dass die Vermietung legal ist. Zudem sollten Gastgeber auf die Preisstruktur achten, um während der Nachfrage-Spitzenzeiten optimal von der Vermietung zu profitieren.

"Wichtig ist auch, sich Gedanken zu machen, was die zukünftigen Gäste benötigen", betont Hendrik Kuhlmann. "Dazu gehört zum Beispiel die Bereitstellung detaillierter Informationen zur Anreise zu großen Events. Im Falle der Eras Tour könnte eine Anleitung, wie sie zum Stadion gelangen, hilfreich sein." Gastgeber, die die Eventzeit effektiv nutzen wollen, sollten sich also bereits vorab entsprechend vorbereiten und die Events in Kombination mit der eigenen Unterkunft bewerben.

Original-Content von: Hendrik Kuhlmann, übermittelt durch news aktuell