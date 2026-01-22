DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V.

Politische Forderungen des DVGW zum Jahresauftakt: Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaresilienz sind Grundpfeiler in der Energie- und Wasserversorgung

Die Versorgungssicherheit mit bezahlbarer Energie muss im Zentrum aller wirtschaftspolitischen Vorhaben der Bundesregierung stehen. Nur wenn diese gewährleistet ist, gelingt es, die konjunkturelle und strukturelle Krise in Deutschland zu überwinden. Ausdrücklich begrüßt der DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. bei einem Pressegespräch zum Jahresauftakt gestern in Berlin, dass die Europäische Kommission und die Bundesregierung eine Einigung zur dringend notwendigen Kraftwerksstrategie erzielen konnten. "Diese überfällige Einigung jetzt zu Jahresbeginn ist ein wichtiges Signal für Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz auf europäischer und nationaler Ebene", sagt Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW. Dass Gaskraftwerke einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, unterstrich auch die CDU in ihrer Mainzer Erklärung vor wenigen Tagen. "Union und SPD müssen in diesem energiepolitisch entscheidenden Jahr den Worten nun auch konkrete Taten folgen lassen", so Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW. Auch mit Blick auf die Wasserversorgung sieht der DVGW umfassenden politischen Handlungsbedarf. In Deutschland zählt die Versorgung mit Trinkwasser zu der leistungsfähigsten weltweit. Damit das so bleibt, braucht sie stabile politische Rahmenbedingungen - insbesondere angesichts wachsender Anforderungen durch Klimawandel, neue Nutzungskonkurrenzen und veränderte sicherheitspolitische Bedrohungslagen.

