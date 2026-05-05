Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

Zwei Tage. Viele Welten. Comicpark 2026.

Der egapark ist zwei Tage Erlebniswelt für Fans von Cosplay, Comic, Manga und Anime

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Erfurt (ots)

Der Comicpark, ein fulminantes Festivalwochenende mit Helden aus der Apokalypse und Beschützern der Elemente, mit Stars aus Fantasy und Science fiction geht in die nächste Runde. Der egapark Erfurt verwandelt sich am 9. und 10. Mai 2026 erneut in ein Paradies für Liebhaber von Comics, Manga, Cosplay und Gaming.

Die 2026er-Auflage verspricht ein unvergessliches Wochenende voller beeindruckender Walking Acts, renommierter Comiczeichner und bekannter Synchronsprecher zu werden.

Bühne frei für das Mega-Event des Jahres!

Wenn plötzlich Spider-Man am Domplatz nach dem Weg fragt, Darth Vader gemütlich einen Kaffee trinkt oder Prinzessin Peach mit Deadpool ein Selfie macht und alle gemeinsam mit der Straßenbahn zum egapark fahren, dann ist eines sicher: Der Comicpark ist wieder in der Stadt! Für ein Wochenende verwandelt sich Erfurt in ein buntes Paralleluniversum voller Superhelden, Animefiguren, Jedi-Ritter und märchenhafter Gestalten - und niemand wundert sich darüber. Genau das macht den Comicpark so besonders: Hier trifft Fantasie auf Festivalstimmung, Cosplay auf Community und Nerdkultur auf jede Menge Spaß.

Die beliebte Open-Air-Convention ist jedes Jahr der Treffpunkt für Comicfans, Cosplayer und alle, die sich von spektakulären Showacts und fantasievollen Kostümen begeistern lassen. Besonders die Cosplay-Community fiebert seit Monaten auf dieses Wochenende hin und arbeitet mit viel Leidenschaft an detailreichen Outfits, um Besucherinnen und Besucher in fantastische Welten zu entführen.

Auch 2026 erwartet die Gäste wieder ein vielfältiges Angebot rund um Comics, Manga und Graphic Novels. In der Comic Corner in Halle 1 präsentieren renommierte Zeichnerinnen, Zeichner und Autoren ihre Werke und stehen für Signierstunden bereit. Zu den besonderen Gästen zählt unter anderem der Spanische Comiczeichner Guiu Vilannova, bekannt durch Werke wie "The Punisher" und "Venom". Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Aussteller und Händler, die auf der Shopping-Meile sowie in den Hallen ihre Produkte, Sammlerstücke und kreativen Arbeiten anbieten.

Im Veranstaltungsraum im Wüsten- und Urwaldhaus Danakil präsentieren 33 Künstlerinnen und Künstler ihre handgefertigten Schmuckstücke, Illustrationen, Kunstobjekte und kreative Handwerkskunst. Für Kunstliebhaber und Sammler bietet sich hier die perfekte Gelegenheit, einzigartige und individuelle Werke zu entdecken.

Japan kommt in den egapark

Beim Comicpark 2026 wird eine ganze Straße zum Treffpunkt für alle Japan-Fans: Im Japanischen Viertel dreht sich alles um Manga, Anime, traditionelle Kultur und modernes Matsuri-Feeling. Zwischen farbenfrohen Händlerständen, liebevoll gestalteten Dekorationen und authentischer Atmosphäre erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Stück Japan mitten in Erfurt. Zahlreiche Aussteller bieten Manga, Merchandise, Kunsthandwerk und japanisch inspirierte Produkte an, während der Gastrobereich mit asiatischen Spezialitäten von süß bis herzhaft zum Probieren einlädt.

Auch auf der Parkbühne wird es beim Comicpark 2026 international: Das Japan-Programm bringt echtes Convention-Feeling mit authentischem J-Culture-Flair nach Erfurt. Japanische Idole wie Taberu Gumi und Aizawa Hitomi sorgen mit Musik, Performance und jeder Menge Energie für Festivalstimmung. Dazu kommen spannende Einblicke in die japanische Szene, in Trends und kulturelle Hintergründe. Besonders freudig erwartet wird Hiro Yamada vom Kanal "Einfach Japanisch", der die japanische Sprache und Kultur auf eingängige Art und Weise lehrt. Er zeigt, dass das Erlernen einer Sprache oder Kennenlernen einer Kultur nicht unbedingt trocken oder langweilig sein muss.

Ein ganz besonderer Gast beim Comicpark 2026 ist Tommy Krappweis - vielen bekannt als Erfinder von Bernd das Brot, einer der kultigsten Figuren des deutschen Fernsehens. Als Autor, Produzent, Regisseur und Entertainer prägt er seit Jahren die deutsche Medienlandschaft und begeistert Fans weit über das Kinderfernsehen hinaus. Im Comicpark gibt er zusammen mit Mit-Erfinder Norman Cöster spannende Einblicke in seine Arbeit, erzählt Geschichten hinter bekannten Produktionen und steht natürlich auch für Gespräche, Autogramme und Fotos bereit. Und wem das noch nicht genug ist, der kann sich auf Harpo Speaks!! freuen. Gemeinsam mit seiner Band bringt Tommy Krappweis den passenden Soundtrack zum Comicpark auf die Bühne - natürlich inklusive des Kultsongs "Tanzt das Brot", der bei Fans von Bernd das Brot längst Legendenstatus erreicht hat. Hier sind Mitsingen, Mitfeiern und jede Menge nostalgische Comicpark-Momente garantiert.

Der Comicpark 2026 sorgt für ein Wiedersehen mit alten Freunden und Bekannten in den Themenwelten Steampunk, Star Wars, Endzeit und Atomiq Circus. Die Steampunk-Welt rund um das Amt für Ätherangelegenheiten bietet einzigartige Kostüme und Accessoires im viktorianischen Stil. Hier können Besucher in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer eintauchen. Star Wars-Fans können sich auf Kostüme und Merchandise-Artikel von vier verschiedenen galaktischen Gruppen freuen und die Endzeit-Welt präsentiert eine düstere Zukunftsvision mit besonderen Walking-Acts und Performances für alle Fallout-Freunde.

Auch die Dinos in Lebensgröße, der sieben Meter große Axel und T-Rex-Dame Pia, dürfen natürlich zum Comicpark nicht fehlen.

Die Band Tag der Helden gehört längst fest zur Comicpark-Stimmung dazu und sorgt mit ihren rockigen Anime-, Serien- und Popkultur-Hits jedes Jahr für beste Festivalatmosphäre. Mit jeder Menge Energie, Leidenschaft und echter Nerdkultur auf der Bühne sind sie ein absolutes Muss für alle Fans.

Vier starke Frauenstimmen

Bereits seit einigen Jahren sind Synchronsprecher ein fester Bestandteil. Mit von der Partie sind in diesem Jahr Giuliana Jakobeit, die deutsche Stimme von Hollywood-Stars wie Keira Knightley und Amy Adams, Julia Bautz, die deutsche Stimme von Niffty in Hazbin Hotel oder Fionna in Adventure Time, Lea Kalbhenn, bekannt als die deutsche Stimme von Candace Flynn aus der Serie Phineas und Ferb, sowie Gabrielle Pietermann, die deutsche Stimme von Emma Watson aus Harry Porter und Emilia Clarke aus Game of Thrones. Sie alle stehen gern für Autogramme bereit.

Cosplayer kommen voll auf ihre Kosten. Beim Comicpark 2026 dürfen sich Cosplay-Fans auf gleich drei spannende Wettbewerbe freuen. Highlight ist der große Performance-Wettbewerb, zugleich die Thüringer Qualifikation für das Finale im kommenden Jahr auf der Leipziger Buchmesse. Beim Crafting Contest steht dagegen das handwerkliche Können im Mittelpunkt - hier wird das Cosplay selbst, von der Verarbeitung bis zum Detailgrad, bewertet. Für alle, die erste Wettbewerbsluft schnuppern möchten, bietet der Cosplay Catwalk die perfekte Gelegenheit: Ganz ohne große Performance können Teilnehmende ihr Kostüm auf der Bühne präsentieren und sich dem Publikum zeigen.An beiden Tagen Tageskasse

Tickets

Karten sind vorab im egapark-Ticketshop (www.egapark-erfurt.de) erhältlich, das spart das Anstellen am Veranstaltungstag. Außerdem sind sie an der Tageskasse zu kaufen. Die Öffnungszeiten sind von 10:00 bis 18:00 Uhr. Das Tagesticket kostet 28 Euro für Erwachsene, für Schüler 24 Euro und für Kinder 12 Euro. Inhaber von Jahreskarten zahlen an der Tageskasse die Hälfte.

Das vollständige Programm gibt es unter www.comicpark.de.

Entdeckungen zum egapark-Jubiläum

Nach den knallbunten Erlebnissen des Comicparks können alle Besucher besinnlich in die Historie des Gartenparks eintauchen. Thüringens beliebteste Freizeiteinrichtung wird in diesem Jahr 65 Jahre. Zum Jubiläum sind die Besucher dazu eingeladen, sich auf eine fesselnde Zeitreise durch 65 Jahre Gartenschaugeschichte zu begeben, auf der es so viel zu entdecken gibt.

2026 ist das große Blumenbeet im Look und Stil der 1960er-Jahre gestaltet. In der zeittypischen, historisch inspirierten Gestaltung präsentieren sich wenige farbintensive Sorten in leuchtendem Gelb, Orange oder Rot.

Die Halle 1 ist bis 6. Juni 2026 Ort einer bemerkenswerten Hallenschau, einer inspirierenden floristischen Reise von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Ost trifft West: Die floristische Sprache der ostdeutschen iga'61 begegnet der zeitgleichen westdeutschen Bundesgartenschau in Stuttgart.

Die iga. Ein Park der Moderne ist der Titel der Jubiläumsausstellung unter freiem Himmel, die Erinnerungen an 65 Jahre iga - ega - egapark weckt. Verschwundene Relikte der egapark-Historie lassen Anekdoten aus der Geschichte des Parks lebendig werden.

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