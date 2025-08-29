MCT Agentur GmbH

Florence + the Machine mit neuem Album "Everybody Scream" live in Deutschland!

Berlin/Köln/München (ots)

Everybody Scream" widmet sich der Hexerei und dem Folk Horror, was sehr gut in eine Zeit passt, in der viele Horrorfilme und vor allem Romane dem Hexenthema einen modernen Twist verleihen und es mit feministischem Furor verbinden.

Das Album hat sie in den letzten zwei Jahren zusammen mit einem eng verbundenen Kreis von Mitwirkenden geschrieben und produziert, darunter Mark Bowen von den IDLES, der im Video zu "Everybody Scream" zu sehen ist, sowie Aaron Dessner und Mitski.

Das Album "Everybody Scream" erscheint am 31. Oktober 2025, die Tour folgt in 2026.

In Deutschland sind gleich drei Termine geplant: Köln, München und Berlin. Wir können es kaum erwarten, Florence + The Machine im Rahmen der "The Everybody Scream Tour" auf der Bühne zu sehen.

26.02.2026 - Köln, LANXESS Arena

04.03.2026 - München, Olympiahalle

09.03.2026 - Berlin, Uber Arena

Ticketpreise: 60,00 - 85,00 Euro zzgl. Gebühren

Tickets erhältlich auf eventim.de

www.florenceandthemachine.net

