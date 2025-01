Senatskanzlei Hamburg

Fortschritt - Innovation - Vernetzung: Hamburgs neue Digitalstrategie

Bürgerinnen und Bürger profitieren von moderner, effizienter Verwaltung und weniger Bürokratie

Mit der neuen Digitalstrategie setzt Hamburg den Weg der digitalen Transformation konsequent fort. Ziel ist es, dass alle in gleichem Maße von den Chancen der Digitalisierung profitieren. Für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen sollen die Verbesserungen im Alltag spürbar sein, indem zum Beispiel die Verwaltung effizienter und besser zugänglich wird. Dafür wird nicht nur das Angebot an digitalen Services ausgebaut und verbessert, sondern auch die Möglichkeit, Unterstützung zu erhalten, etwa bei der Aktivierung der Online-Ausweisfunktion oder der Einrichtung eines Servicekontos. Die Digitalstrategie nimmt indes nicht nur die Verwaltung, sondern das gesamte Gemeinwesen in den Blick. Denn digitale Lösungen sind essenziell für viele Bereiche des täglichen Lebens, ob in der Bildung, der Mobilität oder der Kommunikation - digitale Technologien vereinfachen in vielen Bereichen Prozesse, schaffen Transparenz und können den Alltag erleichtern.

Staatsrat Jan Pörksen, Chef der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg:

"Wir wollen durch digitale Lösungen die Lebensqualität verbessern. Deshalb fördern wir Innovationen, bauen digitale Infrastrukturen aus und stellen die digitale Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger sicher. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Bürokratieabbau und machen das Leben für alle einfacher."

Christian Pfromm, Chief Digital Officer (CDO) der Freien und Hansestadt Hamburg:

"Wir wollen den Kontakt mit den Behörden so einfach und effizient wie möglich gestalten. Deshalb bauen wir unser digitales Angebot aus und verbessern weiter die Servicequalität durch die Nutzung moderner Technologien. Wir setzen auf eine verantwortungsvolle Datennutzung im Sinne des Gemeinwohls und legen dabei großen Wert auf den Schutz und die Sicherheit der Daten."

Hamburgs Digitalstrategie folgt einer klaren Struktur, der sechs strategische Handlungsfelder zugrunde liegen. Für jedes Handlungsfeld wurden Zukunftsbilder entworfen und diese über strategische Prioritäten weiterentwickelt, aus denen wiederum konkrete Maßnahmen abgeleitet werden.

1. Digitale Verwaltung: Hamburgs Verwaltung bietet einen umfangreichen digitalen Service, der für alle Bürgerinnen und Bürger leicht zugänglich, benutzerfreundlich, effizient und sicher gestaltet ist. Schon jetzt sind zahlreiche Online-Services unter hamburg.de/service zu finden.

2. Daten als Treiber digitaler Transformation: Die einfache und verantwortungsvolle Datennutzung ist in allen Lebensbereichen ein Herzstück des modernen Hamburgs.

3. Infrastrukturen und Basistechnologien sind von Anfang bis Ende auf eine kundenzentrierte, innovative und durch zeitgemäße Zusammenarbeit geprägte digitale Verwaltung ausgerichtet.

4. Organisationskultur und Zusammenarbeit: Die Hamburger Verwaltung versteht sich als ein Team, das lösungsorientiert, mit innovativen Methoden und fachübergreifend zusammenarbeitet, um die besten digitalen Services für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen.

5. Innovation: Mit Innovationskraft und einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Technologien gestaltet Hamburg eine attraktive, zukunftsorientierte Stadt, die Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Fortschritt miteinander vereint.

6. Gesellschaft: Der Mensch im Mittelpunkt - Hamburgs digitale Zukunft ist inklusiv, gemeinwohlorientiert, gerecht und demokratisch.

Hamburg versteht Digitalisierung als gesellschaftliche Aufgabe. Dazu fördert die Stadt digitale Souveränität und Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger und setzt auf positive Effekte der Transformation, die allen Menschen gleichermaßen zugutekommen. Mit benutzerfreundlichen Zugängen werden digitale Barrieren abgebaut, Teilhabe ermöglicht und digitale Kompetenzen gestärkt - vom Einsatz unterstützender Anwendungen über barrierefreie Standards bis hin zu Bildungsangeboten. So existiert zum Beispiel ein umfangreiches wie vielfältiges Spektrum an Angeboten der Medienbildung und Medienkompetenzförderung der Hamburger Volkshochschule für Erwachsene aller Altersgruppen - von der digitalen Grundbildung bis hin zu anspruchsvollen Programmierkursen für Fortgeschrittene.

Digitalisierung heißt Entbürokratisierung

Ziel der Digitalstrategie ist es außerdem, Verwaltungsprozesse, insbesondere Planungs- und Genehmigungsverfahren, weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dafür werden diese Prozesse - von der Antragstellung bis zum Bescheid - vollständig digitalisiert, ohne Medienbrüche. Dabei helfen, wo möglich und verantwortbar, Automatisierung und der Einsatz Künstlicher Intelligenz.

Übersicht der im Rahmen der Landespressekonferenz präsentierten Projekte

LLMoin: Der KI-basierte Textassistent LLMoin wurde speziell für die Bedürfnisse der Verwaltung entwickelt und in den Bereichen Datenschutz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit gezielt für den behördlichen Einsatz konzipiert.

Connected Urban Twins (CUT): Im Rahmen des CUT-Projekts kooperieren die Städte Hamburg, Leipzig und München miteinander, um Urbane Datenplattformen und Digitale Zwillinge als Werkzeuge der integrierten Stadtentwicklung zu etablieren.

RESCUE-MATE: Unter fortlaufender Einbindung von Echtzeitdaten soll ein dynamisches Lagebild einer Katastrophensituation erstellt werden, die den Rettungskräften und Entscheidungsträgern eine umfassende Orientierung und Situationsbewertung ermöglicht. Ziel des Projektes ist es die koordinierte und interdisziplinäre Bewältigung von Katastrophen effizienter, schneller und besser zu gestalten.

Digital-Lotsen: Die "Digital-Lotsen" bieten Bürgerinnen und Bürgern an sechs Standorten des Hamburg Service vor Ort die Möglichkeit, ohne Termin die Online-Ausweisfunktion zu aktivieren oder ein Servicekonto einzurichten. Mit diesem niedrigschwelligen Angebot sollen noch mehr Hamburgerinnen und Hamburger für die Nutzung von digitalen Verwaltungsdiensten begeistert werden.

Hamburg - digital für dich: Im Herbst letzten Jahres ist die stadtweite Marketingkampagne zur digitalen Verwaltung gestartet; diese wird im zweiten Halbjahr 2025 fortgesetzt. Die Kampagne hat das Ziel, die Bekanntheit und die Nutzung digitaler Verwaltungsleistungen zu steigern.

