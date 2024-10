Senatskanzlei Hamburg

digital für dich. Mit diesem Motto startet die Stadt eine Marketingkampagne, mit der die Verwaltung sich von einer ganz neuen Seite zeigt: hamburg.de/service. Hier finden Bürgerinnen und Bürger das digitale Angebot, das zahlreiche Behördengänge überflüssig macht, Zeit spart und die Verwaltung entlastet. Die Kampagne soll Aufmerksamkeit und Vertrauen schaffen, so dass viele den neuen Weg zur Verwaltung einschlagen.

Die Stadt Hamburg bietet ihren Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen weit über 200 Online-Dienste zur digitalen Erledigung von Verwaltungsvorgängen an. Eine wichtige Grundvoraussetzung zur Nutzung von Online-Diensten ist die Online-Ausweisfunktion. Da aktuell lediglich 22 Prozent der Bevölkerung diese nutzen, wird im Rahmen der Kampagne auch ein Fokus auf die "Superpower" der Online-Ausweisfunktion gelegt und Hamburgerinnen und Hamburgern so die unkomplizierte Nutzung zahlreicher Verwaltungsangebote ermöglicht.

Ziel der heute gestarteten Kampagne ist es, auf verschiedenen Kanälen über die vielfältigen Online-Services zu informieren und zur Nutzung zu motivieren. Zum Auftakt der Kampagne können Bürgerinnen und Bürger - mit einem "Augenzwinkern" - zum Beispiel die "Superpower" ihres Ausweises aktivieren. Vom 14. bis 19. Oktober kann täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr (Samstag bis 16:00 Uhr) im "Hamburg Service Pop-up" in der Europa Passage kostenfrei und ohne Termin "im Vorbeigehen" die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises freigeschaltet werden. Die Online-Ausweisfunktion ermöglicht die unkomplizierte Nutzung zahlreicher Verwaltungsangebote und erspart oftmals den Gang zum Amt.

Jan Pörksen, Chef der Senatskanzlei Hamburg: "Die Digitalisierung der Verwaltung ist eines der Kernanliegen in Hamburg. Unser Ziel ist es, Verwaltungsangelegenheiten für Bürgerinnen und Bürger so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Schon jetzt haben wir zahlreiche Services digital verfügbar und es werden immer mehr. Mit der Kampagne möchten wir dieses Angebot sicht-barer machen und alle Bürgerinnen und Bürger unterstützen, dieses auch in Anspruch zu nehmen. Besonders freue ich mich über die Aktion in der Europa Passage, mit der wir die Verwaltung direkt dorthin bringen, wo viele Hamburgerinnen und Hamburger sind, um den Einstieg in die digitale Verwaltung so einfach wie möglich zu machen."

Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator: "Die Verwaltung steht den Bürgerinnen und Bürgern zur Seite. Es ist wichtig, dass wir Teil der gesellschaftlichen Entwicklung sind und diese mitgestalten. Digitale Angebote gehören zum täglichen Leben dazu und gewinnen immer mehr an Bedeutung. Sie sind nicht zuletzt auch ein Standortfaktor. Unsere Aufgabe ist es, das bestehende Angebot auszubauen, für Zufriedenheit zu sorgen und Vertrauen zu schaffen. Wir nehmen Anregungen, beispielsweise aus der aktuellen Bürgerbefragung, ernst. Der Hamburg Service Pop-up ist eine weitere Möglichkeit, mit einem guten Angebot in den Dialog zu gehen. So gewinnen wir alle."

Dr. Alexander von Vogel, Staatsrat, Hamburger Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke: "Hamburg steht für erstklassige digitale Online-Dienste als schnelle und einfache Alternative zu den Verwaltungsdienstleistungen vor Ort in der ganzen Stadt. Die Digital-Lotsen beraten die Hamburgerinnen und Hamburger vor Ort dazu, wie der Sprung in die digitale Verwaltung unkompliziert funktioniert. Mit dem Hamburg Service Pop-up in der Europa Passage wollen wir noch mehr Menschen unsere digitalen Angebote nahebringen."

Hamburg Service Pop-up - aktiviere deine "Superpower"

Vom 14. bis 19. Oktober haben Bürgerinnen und Bürger von 10:00 bis 19:00 Uhr (Samstag bis 16:00 Uhr) die Möglichkeit in der Europa Passage im "Hamburg Service Pop-up" im Erdgeschoss, ihren Online-Ausweis direkt vor Ort zu aktivieren - ohne Termin und ohne Kosten.

Wer sich über das digitale Angebot der Stadt Hamburg informieren möchte, kann seine Fragen bei den Digital-Lotsen loswerden. In Zusammenarbeit von Hamburg Service vor Ort und der Senatskanzlei ist diese zentrale Pop-up Anlaufstelle entstanden. Ziel der Aktion ist es, Hürden bei der Nutzung von Online-Diensten abzubauen und Bürgerinnen und Bürger startklar für die digitale Verwaltung zu machen.

Hintergrund

Ob Wohnsitz nach dem Umzug ummelden, ein Führungszeugnis beantragen, Rentenpunkte einsehen oder Kfz-Zulassung: viele digitale Verwaltungsangebote, sind nur mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises nutzbar. Diese muss einmalig per App mit der sogenannten Transport-PIN freigeschaltet werden, die mit dem Personalausweis ausgehändigt wird. Wer die PIN verliert, beantragt in der Regel im Hamburg Service vor Ort eine neue. Die Aktion "Hamburg Service Pop-up" in der Europa Passage bietet eine niedrigschwellige Möglichkeit, die Online-Ausweisfunktion auch ohne Transport-PIN im Vorbeigehen freischalten zu lassen.

Die Motive der Kampagne und aktuelles Bildmaterial der Eröffnung finden Sie laufend hier: https://share.skyfish.com/sh/yp3xhjf7/1aa80390/2450575/sorting/created/order/desc.

