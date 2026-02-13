Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

Winterferien im egapark - Dino Lights von Montag bis Sonntag und eine Entdeckungsreise in Borneos Regenwald

Endlich Ferien - das erste Halbjahr ist geschafft: In Thüringen starten die Schüler am 16. Februar in die wohlverdienten Winterferien. Nachdem die Schneedecke der letzten Wochen weitgehend weggetaut ist, laden die fünf freien Tage und das Wochenende dennoch zu Abenteuern in der Natur und zu Entdeckertouren nach draußen ein.

Auf Zeitreise in die Urzeit mit lebensgroßen Urzeitechsen gehen? Das ist im egapark jetzt täglich bis zum 22. Februar möglich, denn die Dino Lights sind in der Ferienwoche jeden Tag zu bestaunen. Vom 25. Februar bis 1. März dann wieder mittwochs bis sonntags.

23 Dinos warten inmitten der Natur darauf, entdeckt und bewundert zu werden. Das Besondere: Sie bewegen sich, man kann sie hören und sie sind dramatisch mit Licht inszeniert. Tyrannosaurus Rex bringt es auf 12 Meter Länge und ist damit der Gigant der Ausstellung Dino Lights im egapark auf dem 3 km langen Rundweg. Hinter einer Baumgruppe sind die nächsten Urzeitechsen zu entdecken. Der Brachiosaurus hält zwischen den Baumwipfeln beinahe lebensecht nach Blättern Ausschau.

Auch wer bisher kein begeisterter Fan der Urzeitechsen war, kann sich der Faszination kaum entziehen. Die Illumination der Dinos und ihr gut gewählter Platz inmitten von Bäumen und Sträuchern macht den Eindruck noch spektakulärer. Bis zu 5 Meter groß und ca. 8 Meter lang sind die Dinosaurier im egapark. Manche auch kleiner, so wie der bekannte Archaeopteryx, der ca. 3 Meter misst. Unterwegs gibt es mehrere Gelegenheiten, wo sich kleine und große Dinofans mit einem Snack - natürlich auch die beliebte Thüringer Bratwurst - stärken und bei einem heißen Wintergetränk aufwärmen können. Dino Lights vereint Illuminationen, die perfekt auf den Veranstaltungsort abgestimmt sind.

Täglich ab 17 Uhr geht das Licht in den Ferien an und die Dinowelt erwacht in den Thüringer Winterferien von Montag bis Sonntag zum Leben. Der Ausstellungseintritt gilt bereit ab 14 Uhr. Vor dem Dinospaß ist bis 17 Uhr eine Entdeckertour durchs Wüsten- und Urwaldhaus Danakil möglich - letzter Einlass 16:15 Uhr, damit noch genügend Zeit zum Schauen bleibt. Auch wenn die Dinos längst ausgestorben sind, gibt es dort viele spannende tierische und pflanzliche Bewohner zu entdecken. Nach einer kurzen Kaffeepause im Danakil-Restaurant startet dann der Urzeitausflug.

Eine Ausstellungsrundgang durch Dino Lights dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden und ist damit gut in das Familienprogramm zu integrieren. Einen Besuch der Dinos muss man nicht lange planen, die Straßenbahn Linie 2 fährt direkt bis zum egapark und bringt alle Dinofans anschließend auch wieder sicher nach Hause. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung.

Öffnungszeiten vom 16. bis 22. Februar 2026

Sonntag bis Donnerstag von 17:00 bis 20:00 Uhr

Freitag und Samstag von 17:00 bis 21:00 Uhr

Preise Tagesgäste ab 14 Uhr

Erwachsene ab 17 Jahre 15,00 EUR

Kinder 4-16 Jahre 7,00 EUR

Jahreskarteninhaber sparen 1 EUR!

Borneos verborgene Welten entdecken

Wer in den Winterferien zu Hause bleibt, muss nicht traurig sein. Zu einer spannenden Reise nach Borneo lädt Referentin Julia Lieder am 20. Februar 2026 von 15:30 bis 17:00 Uhr ein. Im Veranstaltungsraum des Danakil Wüsten- und Urwaldhauses kann man erfahren, ob Ameisen sprechen können, wie viele Füße ein Tausendfüßer hat und welche Nase man zwischen den Bäumen auch aus der Ferne gut sehen kann. Die geplanten 90 Minuten vergehen wie im Fluge, wenn man ihren spannenden Erzählungen lauscht und die beeindruckenden Bilder sieht. In Gummistiefeln und mit jeder Menge Motivation begleitete Julia Lieder einige Forscher, die neue Tierarten mit Mikrofonen im Regenwald suchten. Über unendliche Wasserwege führte die Reise mit einem schmalen Boot zunächst mitten in den Regenwald Borneos zu einer entlegenen Forschungsstation, bevor es mit Seil und Gurt tief in die Höhlen unter dem Mount Mulu hinab ging. Borneos verborgene Welten sind bunt, faszinierend und auch ein bisschen kurios.

Interessiert? Für den spannenden Vortrag muss man sich nicht extra anmelden, er ist im Eintrittspreis enthalten.

