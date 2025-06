WDR Westdeutscher Rundfunk

Erfolgreiches erstes Jahr: „15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen“ erzielt 14,5 Millionen Abrufe

„15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen“ schaut auf ein sehr erfolgreiches erstes Jahr zurück. Der Podcast hat bisher ca. 14,5 Mio. Abrufe über alle Plattformen hinweg erzielt und sich eine treue Hörerschaft aufgebaut. Zentraler Grundstein für diesen Erfolg ist die Zusammenarbeit innerhalb der ARD: Zum ersten Mal kooperieren drei Landesrundfunkanstalten für einen tagesaktuellen Nachrichtenpodcast.

Entstanden ist der Podcast beim Westdeutschen Rundfunk in Köln (WDR). Hier entwickelt und produziert das Team jeweils montags bis freitags die aktuelle Folge – eingebettet in den WDR-Newsroom und vernetzt mit den Hosts, die an unterschiedlichen Orten in Deutschland zuhause sind. Enge Partner in der Zusammenarbeit sind seit Start der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und der Norddeutsche Rundfunk (NDR).

„15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen“ bringt die Menschen gut in den Tag: Mit Informationen, die einen Bezug zu ihrem Leben haben und Antworten auf ihre Fragen, locker präsentiert. Mittlerweile gehört der Podcast für viele, auch eher nachrichtenmüde Menschen zur täglichen Morgen-Routine. „Über euch habe ich erfahren, dass der Papst gestorben ist“, so ein Feedback vor ein paar Wochen. “15 Minuten” ist dabei nicht nur der Name, sondern gleichzeitig das Versprechen des Podcasts: Hier gibt es innerhalb einer Viertelstunde Infos für den Tag.

Die Hosts kommen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands: Julia Barth aus Köln, Magdalena Bienert aus Berlin-Brandenburg, Tanja Hausstätter aus Hilden, Philipp Lakomy aus Halle-Leipzig, Uli Spinrath aus Mönchengladbach, Sebastian Trepper aus Erftstadt, Annika Witzel aus Kerpen und Moritz Zachow aus Hannover. Sie bringen allein durch ihre Wohnorte unterschiedliche Perspektiven mit, sind mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt, kennen unterschiedliche Geschichten.

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung:

„‘15 Minuten‘ löst jeden Tag das Versprechen ein, in knapper Zeit alles zu berichten, was für die Zielgruppe wichtig ist. Ganz bewusst blickt das Team auf die Themen, die nicht überall auf der Agenda stehen, sich dafür im Alltag aber ganz konkret bemerkbar machen. Daraus und aus der Verwurzelung in den Regionen der Bundesrepublik ist ein glaubwürdiges Angebot entstanden, das die Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr missen wollen. Respekt und Glückwunsch an das Team.“

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell:

„Mit „15 Minuten“ verbinden wir aktuelle Themen mit dem Alltag unserer Hörerinnen und Hörer und greifen Fragen auf, die für ihr Leben relevant sind. Mit dem Podcast gelingt es uns, neue Zielgruppen anzusprechen und so die tagesschau für noch mehr Menschen zu einer vertrauenswürdigen Informationsquelle zu machen. Das ist ein großer Erfolg des „15 Minuten“-Teams, auf den wir sehr stolz sind.“

Jeden Morgen sprechen zwei der Hosts vertiefend über drei Themen, die für die Lebenswelt der Community wichtig sind und aus denen sie einen Nutzen ziehen kann. Statt der in Nachrichten üblichen Politiker und Politikerinnen bzw. Experten und Expertinnen kommen in „15 Minuten“ Menschen zu Wort, die durch ihren Beruf, ihre Biografie oder ihren Alltag eine besondere Kenntnisse und einen konkreten Bezug zu einem Thema haben, z.B. eine Lehrerin, ein Stahlarbeiter oder eine Fußballtrainerin. So verstehen die Hörerinnen und Hörer unmittelbar, was das jeweilige Thema für sie, ihre Freunde und Bekannten im Alltag bedeutet.

Der Podcast wird Montag bis Freitag jeweils am frühen Morgen produziert und um 6 Uhr veröffentlicht. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

https://www.ardaudiothek.de/sendung/15-minuten-der-tagesschau-podcast-am-morgen/13340453/

https://www.tagesschau.de/multimedia/podcast/15-minuten

