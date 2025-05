WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Weltpremiere „Hundertdreizehn“ eröffnet Seriencamp Festival 2025

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Vom 3. bis 5. Juni 2025 wird Köln erneut zum Hotspot für Serienfans: Das Seriencamp Festival lädt ein zu exklusiven Leinwand-Premieren internationaler Top-Serien. Der WDR ist in diesem Jahr Premiumpartner des Festivals und eröffnet das Serienevent mit der Weltpremiere der eigenen Produktion „Hundertdreizehn“ (ARD/ORF). Bei der Branchenveranstaltung, der Seriencamp Conference, stehen darüber hinaus die WDR-Koproduktionen „Mozart / Mozart“ „Ghosts“ und „naked“ im Fokus.

WDR Fiction Chef Alexander Bickel: „Uns im WDR bietet das Seriencamp eine ausgesprochen wertvolle Bühne, auf der die internationale Branche und ein interessiertes Publikum direkt vor unserer Haustür aufeinandertreffen. Mit Kreativen und Serienfans gleichermaßen ins Gespräch zu kommen, über die Faktoren, die erfolgreiche Serienentwicklung heute ausmachen, und dabei aktuelle Produktionen auf der großen Leinwand zu erleben: Besser kann Vernetzung kaum gelingen. Dafür engagieren wir uns gerne.“

Da die Eröffnung des Serienfestivals nicht öffentlich ist, werden zwei Folgen von „Hundertdreizehn“ außerdem am Mittwoch, 4.6.2025 um 21.15 Uhr für das Publikum gezeigt – bei freiem Eintritt. Die Serie thematisiert eindringlich die weitreichenden Folgen eines katastrophalen Busunglücks und stellt die Frage, wie viele Personen im Durchschnitt direkt oder indirekt davon betroffen sind, wenn ein einziger Mensch tödlich verunglückt. Nach einer Untersuchung des Bundesverkehrsministeriums sind es 113 Menschen, deren Leben von einem einzigen Ereignis für immer beeinflusst und verändert wird. Mit namhafter Besetzung, darunter Robert Stadlober, Anna Schudt, Armin Rohde, Lia von Blarer und Max von der Groeben, beleuchtet die internationale Koproduktion die emotionalen und gesellschaftlichen Auswirkungen dieses katastrophalen Verkehrsunfalls. „Hundertdreizehn“ wird im Herbst in der ARD zu sehen sein und ist eine Produktion von Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem WDR, dem ORF und der ARD Degeto Film für die ARD. Regie führte Rick Ostermann, das Drehbuch stammt von Arndt Stüwe.

Der WDR präsentiert im Rahmen des Festivals auch Audiofiction at its best: Die spannende Mystery-Crime-Hörspielserie „Kyllroth“ nach einer wahren Begebenheit wird im Kino gezeigt: Sie nimmt sich eine wahre Mordserie im Ungarn der (Nach-) Weltkriegszeit zum Vorbild und verlegt das Geschehen in die Eifel des Jahres 1917. Hier kommen mehrere Kriegsheimkehrer auf mysteriöse Weise zu Tode, was die Einheimischen der legendären Maarhexe zur Last legen. Den stimmungsvollen Soundtrack liefert das WDR Funkhausorchester.

Das Seriencamp Festival findet vom 03. bis 05. Juni in ausgewählten Kölner Kinos statt und präsentiert eine Auswahl internationaler Top-Serien. Das vollständige Programm findet sich unter: www.seriencamp.tv/

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de.

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell