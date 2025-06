Aufstand auf den Balearen / Doku über Übertourismus

WDR Westdeutscher Rundfunk

Fehlende Wohnungen, prekäre Arbeitsverhältnisse, Wasserknappheit – die Folgen des Massentourismus treffen viele Einheimische in beliebten Touristenorten wie Mallorca oder Ibiza.

Nach der großen Delle während der Corona-Pandemie hat der internationale Tourismus in den vergangenen Jahren wieder kräftig an Fahrt aufgenommen. Inzwischen stellt die Wachstumsbranche schon wieder neue Rekorde auf.

In stark frequentierten touristischen Regionen und Städten Europas gibt es zugleich immer mehr Protest gegen den Massentourismus. Es sind Einheimische, die sich zu Bürgerbewegungen zusammenschließen, weil sie das Gefühl haben, vom Tourismus verdrängt zu werden. Es gibt kaum noch bezahlbare Wohnungen für die lokale Bevölkerung und für die Saisonarbeiter des Tourismus. Überfüllte Straßen und Strände, Umweltschäden, Müllberge sowie der Niedergang lokaler Kultur gehören zu den wichtigsten Missständen, die angeprangert werden. Sie lassen den vermeintlichen Touristensegen früherer Jahre zunehmend als eine existentielle Bedrohung erscheinen.

Das ARD Radiofeature „Aufstand auf den Balearen“ erzählt am Beispiel der Inselgruppe von den Anliegen und Beweggründen der Aktivisten gegen den „Übertourismus“. Das Feature ist ab Montag, 02. Juni 2025, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD sowie in der Audiothek zu hören ist.

Daniel Guthmann, geb. 1965, ist freier Autor und Regisseur für Hörfunk und Fernsehen und Filmproduzent. Magister der Philosophie und Romanistik. Seit 1998 Realisation von zahlreichen Radiofeatures und Dokumentarfilmen. Lebt in Köln.

Sendetermine:

MDR Kultur Dienstag, 03. Juni 2025, 20:05 Uhr

hr2-kultur Donnerstag 05. Juni 2025, 15:04 Uhr

SWR Kultur Freitag, 06. Juni 2025, 15:05 Uhr

BR 2 Samstag, 07. Juni 2025, 13:05 Uhr

SR 2 Samstag, 07. Juni 2025, 09:05 Uhr

Bremen Zwei (RB) Samstag, 07. Juni 2025, 18:05 Uhr

NDR Info Sonntag, 08. Juni 2025, 11:05 Uhr

WDR 5 Sonntag, 08. Juni 2025, 13:04 Uhr

