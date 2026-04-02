Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

Wenn die Gartenlust im egapark erwacht

Attraktiver Sonderpreis für egapark-Besuch und Pflanzenspezialmarkt "du und dein garten" - am 11. und 12. April 2026

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Erfurt (ots)

Den offiziellen Startschuss in die Gartensaison gibt im Frühling traditionell der Spezialmarkt "du und dein garten". In diesem Jahr treffen sich am 11. und 12. April 2026 Pflanzenliebhaber und Hobbygärtner, Gartenexperten, Gärtnereien und Händler zu zwei Tagen voller Gartenlust. "du und dein garten" zum 28. Mal - das ist ein Wochenende voller Frühlingsangebote für Beet oder Balkon. Im Gepäck haben die Anbieter neben einer riesigen Auswahl Pflanzen ein großes Sortiment an Accessoires, Gartengeräten und all das, was den Aufenthalt im Grünen noch angenehmer macht.

Zu einem Sonderpreis von 10 Euro für die Tageskarte ist der Spezialmarkt auch preislich ein wirklich attraktives Ziel. Für Gartenfans lohnt sich am "du und dein garten"-Wochenende der Besuch besonders, denn inmitten des egapark-Ambientes kann man entspannen und gleichzeitig hochwertig für den eigenen Garten oder Balkon einkaufen.

Der egapark und "du und dein garten" beweisen, dass Erfurt auch heute noch eine Blumenstadt ist: Viele namhafte Gärtner stammen aus Erfurt oder waren hier über einen längeren Zeitraum tätig wie Reichart, Benary, Chrestensen oder Haage. Und auch die heutige Generation der Gartenfans hat einen grünen Daumen. Renommierte Gärtnerbetriebe aus Erfurt wie Poltermann, Rose, Klenart, Chrestensen oder Kühr belegen, dass hier der Gartenbau noch immer zu Hause ist und finden sich bei "du und dein garten" im egapark ein.

Exzellente, umfangreiche Beratung und das vielfältige Vortragsangebot im "Garten-Forum" in Halle 1 und im Besucherzentrum ergänzen an beiden Tagen das Markttreiben. Akteure sind u. a. Rosenexperte Hermann Oehring, Staudengärtner Pascal Klenart, Gartenfachmann Niels Lars Chrestensen, Dachgärtnerin Anna Meincke oder der MDR-Gartenexperte Jens Haentzschel mit seinen Expertengesprächen zu aktuellen Gartenthemen wie Rosen, Stauden und Floristik.

Im Freigelände beim Rasenfachmann grünschnitt steht der perfekte Rasen im Mittelpunkt. Es geht um Saatgut, Pflege und Bodenbeschaffenheit - die Grundlagen für das samtweiche Gartengrün.

Die Besucher erwartet darüber hinaus ein vielfältiges Sortiment zum Thema Bio & Regionales in der Halle 1. Wie schwer, wie fruchtbar, wie lebendig der eigene Gartenboden ist, überprüfen Fachleute vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum anhand mitgebrachter Proben und geben sachkundige Tipps für die Verbesserung, also Bodenprobe nicht vergessen. Beim Frühlingskreativworkshop können Kinder mit z. B. Steinen, Blättern, Blüten, Kräutern und Sand eigene Kunstwerke gestalten.

Im Freigelände schnitzt an beiden Tagen Jens Baumann mit der Motorsäge rustikale Holzkunst. Auf dem Festplatz verzaubert Convin Splettsen mit "Puristica" und tollen Tricks die Besucher. Pusteblume und der Giersch zeigen künstlerisch das Wechselspiel der Wildkräuter im Garten.

Der Spezialmarkt "du und dein garten" ist einer von zwei Spezialmärkten für Gartenfreunde, Pflanzenfans und Leute mit dem grünen Daumen. Am 29. und 30. August geben die Thüringer Gartentage inklusive Raritäten- und Kakteenbörse dann den Startschuss für die Herbstsaison.

Eintrittspreise zu "du und dein garten" am 11. und 12. April

Erwachsener ab 18 Jahre 10 EUR

Kinder & Jugendliche 4-17 Jahre 3,50 EUR

Kinder 0-3 Jahre 0 EUR

Familie (2 Erwachsene und bis zu fünf Kinder & Jugendliche) 26 EUR

Familie Mini (1 Erwachsener und bis zu fünf Kinder & Jugendliche) 16 EUR

Entdecken und erleben: Auf Zeitreise im egapark gehen

Der egapark Erfurt ist eine der schönsten Parkanlagen Deutschlands und das bedeutendste Gartendenkmal der 1960er Jahre. 2026 - zum 65. Jubiläum - begrüßt der egapark seine Gäste in seiner ganzen Frühlingsschönheit. Das Große Blumenbeet - Europas größtes, ornamental bepflanztes Blumenbeet - zelebriert den Frühling mit 120.000 Frühjahrsblühern und Blumenzwiebeln, die in den schönsten Frühlingsfarben strahlen. 2026 ist das große Blumenbeet im Look und Stil der 1960er-Jahre gestaltet. In der zeittypischen, historisch inspirierten Gestaltung präsentieren sich farbintensive Sorten in leuchtendem Gelb, Orange oder Rot. Die Pflanzung 2026 interpretiert die Pflanzung von 1966 und lässt mit zeitgemäßer Pflanzenwahl zum Jubiläum ein historisch inspiriertes, großflächiges Bild entstehen.

Der Frühling zeigt sich auch mit einer ganz besonderen Narzissenschau im egapark. In 70 Pflanzkübeln entfalten 50 Sorten und verschiedene Klassen ihre filigranen, besonders geformten attraktiven Blüten. Von Halle 4 bis zum Überwinterungsgewächshaus ist die Narzissenschau als ein weiteres Frühlingshighlight zu bewundern. Blühfreude verbreiten die großen Kübelpflanzen wie die Kamelien, die nach den Frösten der letzten Wochen nun im Freiland stehen.

1961 wurde der heutige egapark als die "Erste internationale Gartenbauausstellung der sozialistischen Länder" (iga'61) eröffnet. 2026, zum 65-jährigen Jubiläum des egaparks und des Deutschen Gartenbaumuseums, sind die Besucher dazu eingeladen, sich auf eine fesselnde Zeitreise durch 65 Jahre Gartenschaugeschichte zu begeben.

Einer der renommiertesten Gartenarchitekten des 20. Jahrhunderts, Reinhold Lingner, kreierte 1961 mit der iga ein Opus magnum. Sie war ein enormer Erfolg: Die iga war "Bildungszentrum des sozialistischen Gartenbaus", Kulturpark, touristische Attraktion, Freizeitareal und politischer Repräsentationsraum und etablierte sich als Zentrum der Gartenbauausstellungen in der DDR und in weiteren sozialistischen Ländern Europas. 1992 wurde die Gartenanlage unter Denkmalschutz gestellt - zurecht, denn es gibt in Deutschland und Europa keine andere Anlage, in der man die Formsprache der 1960er-Jahre so authentisch erleben kann. Gäste des Parks flanieren bis heute durch ein Areal, dessen Gestaltung, Architektur und Ausstattung weitgehend original erhalten ist. 2019 war der egapark Teil der bundesweiten "Grand Tour der Moderne" zu bedeutenden architektonischen Bauten dieser Epoche und 2021 wurde er zum Ausstellungsgelände der Bundesgartenschau in Erfurt. Mit über 500.000 Besuchern jährlich ist er eine der meistbesuchten Kultur- und Freizeiteinrichtungen Thüringens und bietet dem Besucher ein ganz besonderes Gartenerlebnis.

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