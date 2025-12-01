ADAC

Sicheres Abschleppen, Bergen und Transportieren

Handlungsempfehlungen für den Umgang mit verunfallten Elektrofahrzeugen auf Initiative des ADAC

München (ots)

Damit das Bergen, Abschleppen und Transportieren von verunfallten Elektrofahrzeugen sicher, effizient und professionell erfolgen kann, sind teils zusätzliche Qualifikationen sowie spezielle Maßnahmen erforderlich. Dabei stehen vor allem Abschlepp- und Bergungsunternehmen sowie Behörden und Fachwerkstätten in der Verantwortung, Sicherheit auch im Umgang mit Fahrzeugen mit Nieder- und Hochvoltsystemen zu gewährleisten.

Damit die unterschiedlichen Akteure in der Praxis mehr Klarheit sowie einen einheitlichen Blick auf Maßnahmen sowie die jeweilige Verantwortung von Abschleppdiensten, Feuerwehren und Fachwerkstätten erhalten, hat der ADAC entsprechende Handlungsempfehlungen angeregt und in Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Beteiligten erarbeitet.

Die Empfehlungen, die ab sofort auf der Website des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) abrufbar sind, basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und unterstützen die Akteure dabei, mit den veränderten Anforderungen umzugehen. Sie enthalten praxisnahe Hinweise zur Vorgehensweise am Pannen- oder Unfallort, zum Arbeitsschutz und zu Qualifikationsanforderungen für Abschlepppersonal, Transportvorschriften für beschädigte Elektrofahrzeuge sowie Informationen über Quarantäneflächen und Dokumentationspflichten.

Der ADAC richtet die Qualifizierung seiner Abschleppdienste bereits an diesen Empfehlungen aus und begrüßt, dass alle Akteure nun zusätzliche Klarheit und Sicherheit gewonnen haben. An der Erarbeitung der Handlungsempfehlungen waren neben dem VDA unter anderem Vertreter des Kraftfahrzeuggewerbes, der Feuerwehren, Versicherungen sowie weitere Verbände beteiligt.

