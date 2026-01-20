APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR 2026: Über 10.000 Anmeldungen kurz nach Anmeldestart

Berlin (ots)

Die APOTHEKENTOUR startet stark ins Jahr 2026: Wenige Tage nach dem Opening der Registrierung sind bereits über 10.000 Tickets vergeben. Mitte März startet die Tour 2026 erstmals in Köln und wird in 12 deutschen Städten mehr 30.000 Besucher:innen begeistern. Mehr als 45 Unternehmen werden dabei sein.

Die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE baut ihre Position als grandioses Fach-Event für Apotheke & Pharma weiter aus. Die enorme Nachfrage unmittelbar nach Freischaltung der Anmeldung unterstreicht den Stellenwert der Tour für die Apothekenteams. Bereits vor dem ersten Tourstopp bricht das Event neue Rekorde: Über 10.000 Apotheker:innen, PTA und PKA haben sich innerhalb weniger Tage registriert.

Schon für den Tour-Auftakt in Köln am 14. und 15. März 2026 erwartet das Eventteam der ELPATO Medien GmbH bis zu 3.200 Anmeldungen von Apotheker:innen, PTA und PKA - ein deutliches Signal für den Stellenwert der Tour im Rheinland. Kurz darauf gastiert die Tour in Hamburg erstmals im CCH - mit bis zu 4.000 Anmeldungen an einem Wochenende. Wer sich seinen Platz für das Branchen-Highlight sichern möchte, sollte schnell sein. Anmeldungen für Fachpersonal aus deutschen Vor-Ort-Apotheken sind kostenfrei unter www.apothekentour.de möglich.

"Dass wir bereits zwei Wochen nach Start die Marke von 10.000 Anmeldungen überschritten haben, belegt die ungebrochene und wachsende Relevanz der Tour bei den Apothekenteams", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Für 2026 haben wir das Erlebnis für die Besucher:innen weiter optimiert. Wir bieten eine einzigartige Plattform, die fachliche Wissensvermittlung mit persönlichem Austausch und echter Begeisterung verbindet und das in einer Atmosphäre, die in der Branche ihresgleichen sucht." Im fünften Jahr gibt es neue Erlebnisse, visuelle Überraschungen und einige Top-Marken, die Premiere feiern oder auf die Tour zurückkehren.

Auch zahlreiche Pharma- und Branchenunternehmen lassen es sich 2026 nicht nehmen, als starke Partner mit auf Tour zu gehen. Mehr als 45 Unternehmen werden erneut an Bord sein, um Produktneuheiten zu präsentieren, ihre Marken zu besprechen und in mehr als 160 Vorträgen je Wochenende Wissen zu vermitteln. Ziel ist es, die hohe Beratungsqualität in den Vor-Ort-Apotheken nachhaltig zu fördern. Die Besucher:innen können sich auf zahlreiche Highlights freuen - darunter inspirierende Vortragslounges, vielfältige Networking-Möglichkeiten, eine umfassende Verpflegung, prall gefüllte Goodie Bags und weitere Überraschungen.

2026 wird die APOTHEKENTOUR in folgenden Städten gastieren:

14. & 15.03.26 - Köln

28. & 29.03.26 - Hamburg

11. & 12.04.26 - Rostock

09. & 10.05.26 - Hannover

16. & 17.05.26 - Duisburg

30. & 31.05.26 - Mainz

29. & 30.08.26 - Leipzig

05. & 06.09.26 - Berlin

12. & 13.09.26 - München

17. & 18.10.26 - Stuttgart

31.10. & 01.11.26 - Karlsruhe

Darüber hinaus ist erneut ein exklusiver Halt in Österreich geplant. Auch 2026 wird die APOTHEKENTOUR in Wien mehrere tausend Apotheker:innen und PKA zusammenbringen. Weitere Informationen zur Anmeldung folgen. Die Tour wird zudem in Franken/Nordbayern gastieren. Ein Termin folgt in Kürze.

Diese Unternehmen werden 2026 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten sein, weitere folgen:

Aboca, Alfasigma, ApoVid, Aristo Pharma, Bausch + Lomb, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, CGM Lauer, Dentinox, DERMASENCE, Dr. Ausbüttel (DRACO), DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, ELPATO, Galderma, HALEON, Hartmann, Ihre Apotheken, InfectoPharm, KORRES, Klosterfrau, LAPONDO, MEDICE, Naturafit, NUXE, OmniVision, Opella, Orthomol, Pohl Boskamp, Pure, Queisser Pharma, Ratiopharm, Reckitt, Sandoz, STADA, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, ZENTIVA.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

