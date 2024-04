APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR: 2.600 Anmeldungen für Tour-Event in Hannover

Hannover (ots)

Die APOTHEKENTOUR gastiert am 20. und 21. April in Hannover, ist längst ausgebucht und auf Rekordkurs: Für das Wochenende haben sich 2.600 Apotheker:innen, PTA und PKA registriert. Damit zählt Hannover nicht nur zu den größten Standorten der Tour; vielmehr mutiert das Wochenende zu einem der größten Events für Apotheken, das je in Niedersachsen stattgefunden hat. Mehr als 40 Top-Aussteller, 160 Vorträge, Food & Drinks, tolle Stimmung und eine prall gefüllte Goodiebag warten auf die Gäste. Und mittendrin das neue Highlight der Tour: PHARMACY EVOLUTION powered by ELPATO.

Bereits zum dritten Mal gastiert die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE am kommenden Wochenende in der Alten Druckerei Hannover. Mit jeder Ausgabe ist das beliebte Event größer, unterhaltsamer und inhaltsstärker geworden. Auch in diesem Jahr fahren die Veranstalter ein Programm der Extraklasse auf: mehr als 40 Aussteller, 160 Kurzvorträge und jede Menge neue Mitmach-Highlights warten auf die zahlreichen Gäste.

"Hannover ist seit Beginn unseres Erfolgsformats einer der beliebtesten Standorte. Unsere Mischung aus Wissensvermittlung und Unterhaltung kommt bei den Apothekenteams in der Region sehr gut an. Mit der Alten Druckerei haben wir außerdem eine Location gefunden, in der wir unser modernes Konzept stilvoll umsetzen können, sodass es unseren Gästen - aber auch unseren Tourpartnern - an nichts fehlt.", sagt Tom Bellartz, Initiator der Tour und Geschäftsführender Gesellschafter der ELPATO Medien GmbH, Berlin.

Die kostenfreien Tickets für Hannover sind seit Wochen hart umkämpft und oft nur noch über die Nachrückerliste zu ergattern - dennoch ist das Team der APOTHEKENTOUR rund um die Uhr bemüht, den Apothekenteams mit allen Mitteln einen Besuch zu ermöglichen.

Nach dem Wochenende in Hannover tourt das Eventformat weiter nach Rostock, Nürnberg, Hamburg und Düsseldorf. An mehreren Tagen sind auch diese Events bereits ausgebucht; Resttickets sind noch verfügbar. Anschließend folgen nach der Sommerpause Leipzig, Stuttgart, Frankfurt, München, Karlsruhe und Bochum. Im November wird die APOTHEKENTOUR außerdem in einem exklusiven Österreich-Format in Wien gastieren. Das gesamte Lineup finden Sie zusammengefasst auf dieser Seite.

Diese Unternehmen sind 2024 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten: Aboca, acardo, Apovid, Aristo Pharma, Bayer, Beiersdorf mit den Marken Eucerin & Hansaplast, Bionorica, Dermapharm, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff mit den Marken Vagisan & Linola, Galderma mit der Marke Cetaphil, IhreApotheken, InfectoPharm, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, L'Oréal mit den Marken Vichy, La Roche Posay & CeraVe, LUVOS Heilerde, MEDICE, Mylan Germany, neubourg, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Reckitt, Salus Pharma, Sanofi-Aventis, Schülke & Mayr, Théa Pharma, Uriach, URSAPHARM, Weber & Weber, Wort & Bild Verlag und Wörwag Pharma.

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken können sich auf apothekentour.de bzw. apothekentour.at kostenfrei anmelden. Tickets, solange der Vorrat reicht.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell