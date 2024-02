APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR 2024: Drei Wochen vor Tourbeginn bereits 11.000 Tickets vergriffen

Berlin (ots)

Die APOTHEKENTOUR hat sich einen festen Platz in den Herzen der Apothekenteams erobert - und in deren Terminkalendern: Mehr als 11.000 Tickets sind bereits vergriffen und die Tour hat noch nicht einmal begonnen. Einige Termine sind schon ausgebucht. Die Veranstalter planen mit einem Drittel mehr Besucher:innen als im Vorjahr.

Wer sich in diesem Jahr noch ein Ticket für die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE sichern möchte, sollte nicht mehr lange warten. Seit Freischaltung der Anmeldung im Dezember hält der Run auf die Tickets an. Die ersten Termine sind ausgebucht und die Zeichen deuten darauf hin, dass dies 2024 für alle 12 deutschen Tour-Wochenenden gelten wird. Um möglichst vielen Apotheker:innen, PTA und PKA einen Besuch der Tour zu ermöglichen, haben die Veranstalter in diesem Jahr größere Hallen gebucht und die Kontingente hochgesetzt. Mehr als 40 Unternehmen gehen mit auf Tour, zeigen Neuheiten und bekannte Marken und informieren zusätzlich bei Vorträgen in den vier Lounges.

"Seit Sommer 2023 haben wir intensiv die aktuelle APOTHEKENTOUR konzipiert und vorbereitet. Wir haben das Konzept noch einmal weiterentwickelt, kreieren Räume für mehr Apothekenteams und Partnerunternehmen. Die Tour ist pure Wertschätzung für die Menschen in den Apotheken; wir schaffen einen schönen Safe Space für ein entspanntes Miteinander, für Wissen und Information, für Unterhaltung und Spaß", sagt Tom Bellartz, Initiator der Tour und Geschäftsführender Gesellschafter der ELPATO Medien GmbH, Berlin.

In rund drei Wochen startet die APOTHEKENTOUR in Berlin. Während die ersten der mehr als 20.000 Goodie Bags gepackt werden, verabreden sich die Apothekenteams zum Highlight des Jahres. "Wir sehen uns auf der APOTHEKENTOUR!" ist nicht nur in den Apothekenteams zum geflügelten Wort geworden, auch die Partnerunternehmen setzen auf das Tourkonzept, das erst 2022 seine Premiere feierte.

2024 wird die APOTHEKENTOUR in folgenden Städten gastieren:

Berlin, 16. & 17. März

Hannover, 20. & 21. April

Rostock, 27. & 28. April

Nürnberg, 4. & 5. Mai

Hamburg, 25. & 26. Mai

Düsseldorf, 1. & 2. Juni

Leipzig, 31. August & 1. September

Stuttgart, 21. & 22. September

Frankfurt, 28. & 29. September

München, 12. & 13. Oktober

Karlsruhe, 19. & 20. Oktober

Bochum, 26. & 27. Oktober

Zusätzlich wird die APOTHEKENTOUR erneut in einem exklusiven Österreich-Format unterwegs sein und am 23. und 24. November bereits zum zweiten Mal in der Marx Halle in Wien gastieren.

Diese Unternehmen werden 2024 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten sein: Aboca, acardo, Apovid, Aristo Pharma, Bayer, Beiersdorf mit den Marken Eucerin & Hansaplast, Bionorica, Dermapharm, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff mit den Marken Vagisan & Linola, Galderma mit der Marke Cetaphil, IhreApotheken, InfectoPharm, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, L'Oréal mit den Marken Vichy, La Roche Posay & CeraVe, LUVOS Heilerde, MEDICE, Mylan Germany, neubourg, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Reckitt, Salus Pharma, Sanofi-Aventis, Schülke & Mayr, Théa Pharma, Uriach, URSAPHARM, Weber & Weber, Wort & Bild Verlag und Wörwag Pharma.

Neben dem strahlkräftigen Lineup dieser Unternehmen sowie den starken Tourpartnern APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE, wird es auch 2024 wieder jede Menge Highlights vor Ort geben: Moderierte Vortragslounges, Gelegenheiten zum persönlichen Austausch, Rundum-Verpflegung, eine prall gefüllte Goodie Bag und weitere Überraschungen.

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken können sich auf apothekentour.de kostenfrei anmelden. Tickets solang der Vorrat reicht.

-

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell