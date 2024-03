APOTHEKENTOUR 2024 feiert spektakuläre Premiere

APOTHEKENTOUR

Die APOTHEKENTOUR 2024 feierte am Wochenende ihre Eröffnung in der ausgebuchten ARENA BERLIN. Knapp 1.600 Apotheker:innen, PTA und PKA waren zu Gast, um sich über die Produktinnovationen und Neuigkeiten von 42 Top-Unternehmen aus der Pharma- und Apothekenbranche zu informieren.

Das Erfolgsformat APOTHEKENTOUR lässt die Herzen von tausenden Apothekenmitarbeitenden höherschlagen. Was im Mai 2022 als Testballon begann, hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der beliebtesten und strahlkräftigsten Veranstaltungsmarken des deutschsprachigen Gesundheitsmarkts entwickelt. Die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE ist gekommen, um zu bleiben: Mit 42 namhaften Ausstellern ist die Eventreihe am vergangenen Wochenende in Berlin gestartet.

Nicht nur die trendig gestalteten Cases der Unternehmen waren Hingucker; die 2024-Ausgabe der Eventreihe lockt mit vielen weiteren, neuen Highlights. So gibt es in diesem Jahr vier Vortragslounges, in denen mehr als 150 Vorträge zu Themen gehalten werden, die in den Apotheken relevant sind. Über ein innovatives Funk-Kopfhörer-System können die Gäste den Speakern selbst in ausgebuchten Eventlocations mühelos folgen. Aufsehen erregt zudem die "Pharmacy Evolution"-Installation. In einem riesigen halbrunden Tunnel reisen die Apothekenteams multimedial in die Arzneimittelversorgung der Zukunft.

Hinter der APOTHEKENTOUR steht jedoch nicht allein die Begeisterung für innovative Veranstaltungskonzepte, sondern vor allem eine brennende Leidenschaft für die Vor-Ort-Apotheken. "Die Apothekenbranche durchlebt schwierige Zeiten. Mit der APOTHEKENTOUR stärken wir nicht nur die Kommunikation zwischen den Apothekenteams und den Markenherstellern - wir vernetzen einen ganzen Berufsstand", erläutert Tom Bellartz, geschäftsführender Gesellschafter der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH und Tour-Initiator. "Mit unserer Mischung aus Information, Wissen und Unterhaltung haben wir ein Event geschaffen, das für viele Apothekenteams zum Highlight ihres Eventjahres geworden ist."

Neben den zahlreichen Weiterbildungsangeboten dürfen sich die Besucher:innen der Tour außerdem auf beste gastronomische Versorgung, eine prall gefüllte Goodie-Bag mit den Produkten und Informationen der teilnehmenden Unternehmen und jede Menge weitere Highlights freuen.

Diese Unternehmen sind 2024 auf der APOTHEKENTOUR dabei: Aboca, acardo, Apovid, Aristo Pharma, ARZ Service GmbH, Bayer, Beiersdorf mit den Marken Eucerin & Hansaplast, Bionorica, Dermapharm, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff mit den Marken Vagisan & Linola, Galderma mit der Marke Cetaphil, IhreApotheken, InfectoPharm, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, L'Oréal mit den Marken Vichy, La Roche Posay & CeraVe, LUVOS Heilerde, MEDICE, Mylan Germany, neubourg, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Reckitt, Salus Pharma, Sanofi-Aventis, Schülke & Mayr, Théa Pharma, Uriach, URSAPHARM, Weber & Weber, Wort & Bild Verlag und Wörwag Pharma.

Die Anmeldung ist exklusiv für das Fachpublikum aus den Vor-Ort-Apotheken kostenlos über die Webseite apothekentour.de bzw. apothekentour.at möglich.

Die ELPATO Medien GmbH betreibt in Berlin und Wien mit rund 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.

