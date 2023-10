Lyoness Italia s.r.l.

Lyoness International AG und Lyoness Europe AG: Konkurs über beide Gesellschaften eröffnet – Landesgesellschaften bleiben aktiv

Verona (ots)

Über die Lyoness International AG und die Lyoness Europe AG, beide mit Sitz in Buchs, Schweiz, wurde der Konkurs eröffnet. Das Konkursverfahren betrifft ausschließlich diese beiden Gesellschaften. Die Lyoness Landesgesellschaften, die unabhängig voneinander in den jeweiligen Ländern eine Einkaufsgemeinschaft für Konsumenten und teilnehmende Partnerunternehmen betreiben, sind weiterhin aktiv. Bestehende Lyoness Mitglieder der einzelnen Landesgesellschaften erhalten daher nach wie vor die gewohnten Einkaufsvorteile, wenn sie bei Lyoness Partnerunternehmen einkaufen.

Christopher Thomson, der Präsident des Verwaltungsrats der Lyoness International AG und der Lyoness Europe AG, erklärt: „Pandemie, Energiekrise und Inflation haben in den vergangenen Jahren tiefe Spuren in unserem Unternehmen hinterlassen. Das Management sieht sich bedauerlicherweise nicht mehr in der Lage, die Lyoness International AG und die Lyoness Europe AG in dieser Form weiterzuführen.“

Über die Lyoness Unternehmensgruppe

Lyoness betreibt eine internationale Shopping Community sowie ein Loyalty-Programm. Zielgruppen sind einerseits Konsumenten, die beim Einkaufen mit Lyoness Geld sparen (Cashback), und andererseits Händler, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Lyoness Unternehmensgruppe ist derzeit in 19 Märkten vertreten. Mehr auf lyoness-corporate.com.

Original-Content von: Lyoness Italia s.r.l., übermittelt durch news aktuell