SWR - Südwestrundfunk

1. Platz der SWR Bestenliste: "Wir hätten uns alles gesagt"

Baden-Baden (ots)

Buch von Judith Hermann / 10 neue Leseempfehlungen für den Mai auf SWR.de/bestenliste

Das Buch "Wir hätten uns alles gesagt" von Judith Hermann steht im Mai 2023 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Eine Kindheit in unkonventionellen Verhältnissen, das geteilte Berlin, Familienbande und Wahlverwandtschaften, lange, glückliche Sommer am Meer. Judith Hermann spricht in ihrem neuen Werk über ihr Schreiben und ihr Leben. Sie widmet sich der Beziehung von Wahrheit, Erfindung sowie Geheimnis und erzählt mit poetischer Stimme von der Mitte des Lebens, von Freundschaft, Aufbruch und Freiheit.

Platz 2: "Empusion"; Platz 3: "Irgendwo. Aber am Meer"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Platz 2 der SWR Bestenliste Mai belegt der Roman "Empusion" von Olga Tokarczuk. Auf Platz 3 landet "Irgendwo. Aber am Meer" von Arnold Stadler.

SWR Bestenliste in SWR2 und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Mai 2023, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenliste

Leseempfehlung:

Judith Hermann: "Wir hätten uns alles gesagt", S. Fischer Verlage, 192 Seiten.

