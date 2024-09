FAIRFAMILY® GmbH

FAIRFAMILY: Wie Teambuilding-Maßnahmen die Arbeitgeberattraktivität steigern

Um bestehendes Personal zu halten und neue Mitarbeiter anzuziehen, braucht es heute weit mehr als einen Obstkorb und kostenlose Getränke: Wer sich wirklich als attraktiver Arbeitgeber positionieren will, muss umdenken. Neben wirklich attraktiven Benefits wie einem umfangreichen Gesundheitsmanagementsystem zählen dazu auch Teambuilding-Maßnahmen, die den Zusammenhalt stärken. Wie genau diese die Arbeitgeberattraktivität stärken und was Arbeitgeber hierzu beachten müssen, erfahren Sie hier.

Teambuilding-Maßnahmen haben in der heutigen Arbeitswelt eine Schlüsselrolle eingenommen: Gemeinsame Aktivitäten wie Bowling, Escape-Room-Herausforderungen oder Wanderausflüge sind beliebte Methoden, um den Teamzusammenhalt zu stärken und die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. Dennoch stellen viele Unternehmen fest, dass der positive Effekt solcher Maßnahmen oft nur von kurzer Dauer ist. "Grundsätzlich können Teambuilding-Programme durchaus entscheidend zum Aufbau starker Teams beitragen", erklärt Felix Anrich, der gemeinsam mit Randolph Moreno Sommer die Unternehmensberatung FAIRFAMILY gegründet hat. "In ihrer Art und Ausführung können sie stark variieren, doch sie alle verfolgen das Ziel, bestimmte Aspekte der Teamdynamik zu verbessern. Allerdings können ohne ein stabiles Fundament selbst die besten Teambuilding-Aktivitäten ihre Wirkung verlieren und ihr Ziel verfehlen, die Attraktivität des Arbeitgebers nachhaltig zu steigern."

"Wir Menschen sind soziale Wesen mit tief verwurzelten Grundbedürfnissen wie Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und Zugehörigkeit", fährt Felix Anrich fort. "Wenn diese Grundbedürfnisse im Team nicht erfüllt sind, wird jede Teambuilding-Maßnahme zur bloßen Kosmetik. Im schlimmsten Fall können Teambuilding-Programme sogar den gegenteiligen Effekt haben, insbesondere dann, wenn die Mitarbeiter von Anfang an keine Lust darauf haben." FAIRFAMILY setzt genau hier an: Bevor es überhaupt zu klassischen Teambuilding-Aktivitäten kommt, sorgt die Unternehmensberatung dafür, dass das Fundament im Unternehmen stimmt. Dieses Fundament basiert auf der sogenannten "Systemgesetzebene", die sicherstellt, dass alle Grundbedürfnisse der Mitarbeiter erfüllt sind. Ist diese Basis geschaffen, können Teambuilding-Maßnahmen ihre volle Wirkung entfalten und die Arbeitgeberattraktivität nachhaltig steigern, indem sie ein gesundes, respektvolles und motivierendes Arbeitsumfeld fördern.

Die Grundlagen für nachhaltiges Teambuilding

"Viele Unternehmen versuchen, durch oberflächliche Maßnahmen wie Teamaktivitäten die Motivation zu steigern oder die Fluktuation zu senken", berichtet Felix Anrich. "Doch ohne das richtige Fundament werden diese Maßnahmen früher oder später scheitern. Unternehmen, die in ihre Mitarbeiter investieren, deren Grundbedürfnisse ernst nehmen und ein positives Arbeitsklima fördern, werden auf lange Sicht nicht nur produktivere Mitarbeiter haben, sondern sich auch als besonders attraktive Arbeitgeber positionieren - in Zeiten des Fachkräftemangels ein entscheidender Vorteil."

FAIRFAMILY bietet zu diesem Zweck ein umfassendes Programm, das über die bloße Implementierung von Teambuilding-Maßnahmen hinausgeht. Dieses Programm legt nicht nur die systemische Basis für ein gesundes Arbeitsumfeld, sondern stellt auch sicher, dass Führungskräfte über die notwendigen Kompetenzen verfügen, um diese Basis langfristig zu erhalten. Denn nur, wenn Führungskräfte dazu in der Lage sind, Coaching und Mediation wirkungsvoll einsetzen, können Teambuilding-Maßnahmen ihre volle Wirkung entfalten und so die Arbeitgeberattraktivität steigern.

So unterstützt FAIRFAMILY Unternehmen durch Coaching, systemische Beratung und Mediation

Unternehmer oder Führungskräfte, die das volle Potenzial ihrer Teambuilding-Aktivitäten ausschöpfen möchten, um ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern, sollten sicherstellen, dass die Grundbedürfnisse ihrer Mitarbeiter erfüllt sind. Ein stabiles Fundament, das auf den Prinzipien von Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und Zugehörigkeit basiert, ist der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Ohne diese grundlegenden Elemente laufen selbst die besten Teambuilding-Initiativen Gefahr, ihre Wirkung zu verfehlen.

FAIRFAMILY bietet Unternehmen zu diesem Zweck eine einzigartige Kombination aus Coaching, systemischer Beratung und Mediation. "Wir scannen den Markt, testen die besten Tools und Anbieter und entwickeln individuelle Lösungen, die spezifisch auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Unternehmens zugeschnitten sind", so Felix Anrich. "So umgehen Unternehmen die Herausforderungen, die mit der Auswahl eines geeigneten Anbieters verbunden sind und profitieren stattdessen von einem kompetenten Ansprechpartner, der sie auf ihrem Weg zu einer stärkeren Arbeitgebermarke unterstützt."

Die Erfolge von FAIRFAMILY sprechen für sich: In einem Unternehmen konnte die Unternehmensberatung erfolgreich interne Konflikte zwischen zwei Geschäftsführern lösen, noch bevor überhaupt eine Teambuilding-Maßnahme gestartet wurde. Das Resultat: Innerhalb von drei Monaten konnte das Unternehmen seinen Umsatz gleich verdoppeln und zugleich seine Arbeitgebermarke stärken. In einem anderen Fall stellte FAIRFAMILY fest, dass tieferliegende Konflikte und nicht etwa die Motivation des Teams das eigentliche Problem darstellten. Nachdem diese Konflikte gelöst wurden, konnte das Unternehmen innerhalb von drei Jahren seine Mitarbeiterzahl, seinen Umsatz und seine Gewinne verdoppeln. Mit dieser stabilen Basis konnte das Unternehmen nicht nur intern wachsen, sondern sich auch als attraktiver Arbeitgeber am Markt etablieren.

Emotionale Lohnbestandteile für Teamzusammenhalt und Arbeitgeberattraktivität

Es bleibt festzuhalten, dass Teambuilding-Programme in der heutigen Arbeitswelt entscheidend für die Stärkung des Teamzusammenhalts und die Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität sind - allerdings nur, wenn sie richtig umgesetzt werden. FAIRFAMILY bietet in diesem Kontext eine besondere Perspektive: Die Unternehmensberatung konzentriert sich auf emotionale Lohnbestandteile, die über das normale Gehalt hinausgehen und stattdessen die Teamdynamik und die Mitarbeiterbindung stärken. Auf diese Weise ermöglicht sie es Unternehmen, maßgeschneiderte Teambuilding-Strategien in ihre Arbeitskultur zu integrieren, die Teams sowohl funktional als auch emotional stärken - und dadurch eine tiefere emotionale Bindung zwischen den Teammitgliedern fördern.

"Wir sind uns bewusst, dass effektive Teambuilding-Maßnahmen mehr beinhalten als einfache Gruppenaktivitäten", betont Felix Anrich. "Stattdessen sollten sie dazu in der Lage sein, eine tiefere emotionale Bindung zwischen den Teammitgliedern aufzubauen. Unternehmen, die bereit sind, ihr Team auf das nächste Level zu bringen und eine solide Grundlage für langfristigen Erfolg zu schaffen, sollten jetzt aktiv werden, um die Basis für ein starkes, motiviertes Team zu legen. Mit unserer Hilfe können sie sich nicht nur als attraktive Arbeitgeber positionieren, sondern auch ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern."

