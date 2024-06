easybell GmbH

High-Speed-Internet als Mitarbeiter-Vorteil: Easybell veröffentlicht Home Office Connect

Berlin (ots)

Der Berliner Telekommunikationsanbieter Easybell ermöglicht es mit seinem neuesten Produkt Unternehmen ihren Mitarbeitenden Internetanschlüsse in Business-Qualität für zuhause als Mitarbeiter-Benefit zur Verfügung zu stellen. Damit präsentiert Easybell eine echte Innovation, die es so in Deutschland bisher noch nicht gibt. Die Kosten werden vom Unternehmen getragen und sind steuerlich als Betriebskosten absetzbar.

Einzigartiger Mitarbeiter-Benefit

Mit Home Office Connect von Easybell übernimmt der Arbeitgeber die Kosten für den Internetanschluss seiner Mitarbeitenden. Dieser einzigartige Corporate Benefit stärkt damit in Zeiten des Fachkräftemangels die Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen. Aber auch eine schnelle und sichere Anbindung an die unternehmenseigene Infrastruktur der Mitarbeitenden im Homeoffice ist dadurch gewährleistet. Da der Anschluss als Arbeitsmittel gilt, sind die Kosten zudem als Betriebsausgabe absetzbar.

High-End Internetanschlüsse für höchste Anforderungen im Homeoffice

Bei der Bereitstellung der Anschlüsse haben Unternehmen die Wahl zwischen Glasfaser- oder VDSL-Anschlüssen auf Business-Niveau. So sind beispielsweise auch bei DSL-Anschlüssen Geschwindigkeiten mit bis zu 250 Mbit/s verfügbar. FTTH-Glasfaser-Anschlüsse sind mit Geschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s verfügbar. Home Office Connect hat wie alle Easybell-Produkte keine Mindestlaufzeit.

Darüber hinaus sind die Mitarbeiter-Anschlüsse mit hochwertigen Business-Zusatzfunktionen wie dem Premium Service, der sonst nur Geschäftskunden zur Verfügung steht, erweiterbar. Für den Premium Service stehen 2 verschiedene Pakete zur Verfügung.

Premium Service inkl. statischen IPv4- und IPv6-Adressen, 24h-Premium-Service-Hotline und Carrier-Express-Entstörung: 6,95 Euro/Monat netto (pro Anschluss)

Home Premium Service inkl. statischer IPv6 Adresse und Carrier Express Entstörung: 3,95 Euro/Monat netto (pro Anschluss)

Die Nutzung der Premium Services ermöglicht dank der statischen IP-Adressen den Aufbau einer noch sicheren Infrastruktur - Das ist wichtig, wenn Mitarbeitende aus dem Homeoffice auf interne Ressourcen des Unternehmens zugreifen. So lassen sich unter anderem Maßnahmen wie IP-basierte Zugriffskontrollen anwenden.

Telefonie ist in den Home Office Connect Tarifen nicht enthalten, kann aber von den Mitarbeitenden als Privatanschluss hinzugebucht werden. Bei Ausscheiden aus dem Unternehmen kann der Anschluss in einen regulären Vertrag ohne Mindestlaufzeit überführt werden. Auch die Business-Zusatzfunktionen können auf Wunsch übernommen werden.

Einfache Einrichtung und maximale Kontrolle

Die Bestellung beginnt mit dem Arbeitgeber, der festlegt, was bestellt werden darf, z.B. die maximale Bandbreite. Anschließend leitet er einen Buchungslink an die Mitarbeitenden weiter. Diese können die Verfügbarkeit prüfen und die Bestellung aufgeben, die dann vom Arbeitgeber freigeschaltet wird.

Auch der Datenschutz bleibt gewahrt: Arbeitgeber haben nur Zugriff auf für sie notwendige Daten. Alle anderen Informationen bleiben unsichtbar.

Voraussetzungen für "Home Office Connect"

Alles, was Unternehmen benötigen, um ihren Mitarbeitenden Home Office Connect anzubieten, ist ein aktiver Geschäftskunden-Anschluss bei Easybell. Der günstigste Einstieg: Der SIP-Trunk-Tarif Business 2 ist in den ersten 6 Monaten kostenlos und kostet anschließend 1,95 Euro/Monat.

Easybell bringt mit Home Office Connect eine echte Innovation auf den deutschen Markt und vertreibt als erster und bisher einziger Anbieter Business-Internetanschlüsse für Mitarbeitende, die vom Arbeitgeber finanziert werden. Der Corporate Benefit bietet Arbeitgebern zahlreiche Vorteile wie eine stärkere Bindung der Mitarbeitenden an das eigene Unternehmen und die immer wichtiger werdende optimale Vernetzung der Mitarbeitenden im Homeoffice. Auch die unternehmenseigene IT-Abteilung wird entlastet, da unter anderem durch die Nutzung des zusätzlichen Premium Service strengere Sicherheitsrichtlinien beim Zugriff auf sensible Ressourcen von außen möglich sind. Bei Störungen sorgt Easybell für den schnellen Support.

Original-Content von: easybell GmbH, übermittelt durch news aktuell