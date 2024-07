FAIRFAMILY® GmbH

FAIRFAMILY erzielt mit 91 von 100 Punkten herausragendes Nachhaltigkeitsrating

Die Hamburger Unternehmensberatung FAIRFAMILY hat im Dezember 2023 eine Bewertung ihrer Nachhaltigkeitspraktiken durch die concern GmbH durchführen lassen. Wie die Geschäftsführung mitteilte, erzielten sie dabei ein exzellentes Ergebnis von 91 von möglichen 100 Punkten. Die Bewertung fokussierte sich auf die drei Kernbereiche Environmental, Social und Governance (ESG). Da es sich bei der FAIRFAMILY um eine Unternehmensberatung handelt, die nicht im produzierenden Gewerbe tätig ist, lag der Schwerpunkt jedoch eindeutig auf den Bereichen Social und Governance.

Gründer Felix Anrich: "In den Köpfen vieler Menschen wird Nachhaltigkeit noch immer ausschließlich mit Umweltschutz in Verbindung gebracht. Dabei umfasst der Begriff so viel mehr. Er bezieht sich auf soziale Gerechtigkeit, das Wohlergehen der Mitarbeiter und wirtschaftliche Stabilität. Aus diesem Grund verfolgen wir bei FAIRFAMILY eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie, die tief in unserer Philosophie, in unserem Angebot und in unseren Unternehmenszielen verwurzelt ist. Dabei orientieren wir uns an den sieben Ebenen der Veränderung nach Dr. Dieter Bischop. Das kürzlich erhaltene Siegel der concern GmbH stärkt unseren Fokus auf Nachhaltigkeit weiter."

Im Rahmen des Projekts hat FAIRFAMILY gemeinsam mit der concern GmbH einen umfangreichen Nachhaltigkeitsmanagement-Standard definiert. Das knapp 60-seitige Dokument legt Standard Operating Procedures (SOP) fest - und dient folglich als Grundlage für zukünftige Aktivitäten. Zugleich kann es als Ergebnis und Arbeitsdokument verstanden werden. Es basiert auf umfangreichen Analysen wie Wesentlichkeits-, Stakeholder- und Umfeldanalysen.

FAIRFAMILY ist ein stark wachsendes Unternehmen, das aufgrund seiner Größe von vielen Gesetzen und Verordnungen im Bereich Nachhaltigkeit nicht direkt betroffen ist. Dennoch verfolgen sie das Thema Nachhaltigkeit aus Eigeninteresse konsequent weiter. Mit der Auszeichnung durch die concern GmbH verfügt FAIRFAMILY nachweislich über die Fähigkeiten, die sie benötigt, um ihre zukunftsorientierte Vision erfolgreich umzusetzen.

"Durch nachhaltiges Handeln ist sichergestellt, dass unsere Handlungen die Bedürfnisse der heutigen Generation erfüllen, ohne die Zukunft der kommenden Generationen zu gefährden. Bei FAIRFAMILY ist es unser Ziel, Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit in unserer Branche zu werden. Dabei geht es uns nicht nur um Nachhaltigkeit in unserem eigenen Geschäftsbetrieb, sondern vor allem um den Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer Firmenkunden, der Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Angehörigen Nutzen stiftet. Unser exzellentes Nachhaltigkeitsrating macht uns äußerst stolz, denn es spiegelt unser Engagement für ein verantwortungsvolles Unternehmertum wider. Außerdem entwickeln wir uns stets weiter. So konnten wir jetzt mit Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, Universitätsprofessor für Wirtschaft- und Unternehmensethik und Gründungspartner der concern GmbH, erst kürzlich auch unseren Beirat erweitern und neue Expertise erlangen. Auf all diesen Grundlagen wollen wir weiter aufbauen und auch in Zukunft einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten", so Gründer Randolph Moreno Sommer.

https://www.fairfamily.de

