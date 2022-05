FAIRFAMILY® GmbH

Michael Ballack kommt nach Hamburg - Meet and Greet

Fragerunde für Unternehmer und Selbstständige - letzte Tickets noch erhältlich

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY veranstaltet am 24. Juni ein Event zum Thema "attraktiver Arbeitgeber mit System". Unter den Rednern der in Hamburg stattfindenden Veranstaltung wird auch Michael Ballack sein. Der ehemalige Profifußballspieler gibt dabei Einblicke in seine Erfahrungen aus dem Spitzensport und geht insbesondere auf das Thema Leadership ein. Tickets für das Event, das sich besonders an Selbstständige und Unternehmer richtet, sind noch erhältlich. Für Teilnehmer ist auch eine Q&A-Session mit dem Fußballprofi geplant.

"Sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, stellt heutzutage zahlreiche Firmen vor eine große Herausforderung. Unser ganzheitliches Gesundheits-Benefit-System für mittelständische Unternehmen unterstützt sie dabei, dieses Ziel zu erreichen. Darüber möchten wir bei unserem offenen Event sprechen. Wir freuen uns außerdem, am 24. Juni in Hamburg allen Interessierten über spannende Workshops und Vorträge einen umfassenden Einblick in Themen wie Teambuilding, Mitarbeiterbenefits und Gesundheitsmaßnahmen bieten zu können", so Geschäftsführer Randolph Moreno Sommer.

Michael Ballack engagiert sich in letzter Zeit verstärkt unternehmerisch: So nahm er zuletzt an der Start-up-Show "Die Höhle der Löwen" teil. In seinem Vortrag stützt er sich auf seine Erfahrungswerte aus dem Profisport und greift auf dieser Grundlage - mit dem Themenschwerpunkt "Leadership" - die Herausforderungen moderner Unternehmen auf.

Neben den Inhalten der Vorträge bietet das Event interessierten Geschäftsführern und Unternehmern die Möglichkeit, ihr eigenes Netzwerk zu erweitern und sich mit anderen Teilnehmern über die vorgestellten Themen auszutauschen. Tickets sind erhältlich unter: http://toparbeitgeberkongress.de/

Über FAIRFAMILY:

FAIRFAMILY hat aus über 4.000 Beratungen mit den Spezialisten und Beratern aus den Bereichen Recruiting, Arbeitgebermarketing, Personal, Gesundheitsmanagement und Steuerberatung ein einzigartiges Gesundheits-Benefit-System entwickelt. Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY unterstützt mitttelständische Unternehmen durch die Implementierung einzigartiger Gesundheitsleistungen zum attraktiven Arbeitgeber zu werden, der die besten Mitarbeiter anzieht, emotional bindet, die Produktivität erhöht und gleichzeitig Krankheitstage senkt. Weitere Informationen unter: https://www.fairfamily.de/

Original-Content von: FAIRFAMILY® GmbH, übermittelt durch news aktuell