Mitarbeiter magisch anziehen: Warum jede erfolgreiche Recruiting-Agentur das FAIRFAMILY-Konzept empfiehlt

Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich sind die Gründer und Geschäftsführer der FAIRFAMILY GmbH. Mit ihrem einzigartigen Konzept bieten sie ihren Kunden die Implementierung eines innovativen Gesundheits-Benefit-Systems, wodurch die Unternehmen zu attraktiveren Arbeitgebern werden. Hier erfahren Sie, was das FAIRFAMILY-Konzept besonders macht, wie Steuerersparnisse und Fördergelder dadurch nutzbar werden und welche Resultate damit möglich sind.

Um qualifizierte Fachkräfte einstellen und dauerhaft beschäftigen zu können, müssen sich auch mittelständische Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber platzieren. Zudem ist es notwendig, sich von der Konkurrenz abzuheben und aus der Masse herauszustechen - mit herkömmlichen Benefits gelingt dies grundsätzlich nicht mehr. Dennoch beschränken sich viele Firmen auf simple Angebote wie eine betriebliche Altersvorsorge, Tankgutscheine, Fitness-Studio-Rabattierungen und vergleichbare Dinge. "Einfache Vorteile und eine berufliche Perspektive können zwar eine solide Grundlage sein. Um effektiv Mitarbeiter zu gewinnen, müssen die Unternehmen allerdings mehr bieten und potenzielle Bewerber auf emotionaler Ebene ansprechen", erklären Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich von der FAIRFAMILY GmbH.

"Die Verantwortlichen müssen sich daher fragen, warum sich ausgebildete Fachkräfte bei ihnen bewerben sollen - und nicht bei der Konkurrenz. Deshalb bieten wir auch mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, derartige Gesundheitsleistungen zu etablieren, die sonst nur in großen Konzernen vorzufinden sind", führen die beiden Experten weiter aus. Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich haben mit FAIRFAMILY ein Konzept geschaffen, mit dem ihre Kunden einfach und verwaltungsarm zu attraktiven Arbeitgebern aufsteigen. Das Ziel dabei ist es, die besten Mitarbeiter auf die Unternehmen aufmerksam zu machen und sie nach Einstellung emotional an diese zu binden. Der wesentliche Vorteil all dieser Leistungen ist, dass sie ausnahmslos gesetzlich gefördert werden.

Innovative Ansätze als Grundlage des FAIRFAMILY-Konzepts

Dass Benefits eine essenzielle Grundlage darstellen, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. In den vergangenen Jahren ist in Bezug darauf auch das Thema Gesundheit immer wichtiger geworden. So stellen zahlreiche Unternehmen einen steigenden Krankenstand innerhalb ihrer Belegschaft fest. Zudem leiden immer mehr ihrer Mitarbeiter unter Rückenbeschwerden, Bewegungsmangel und Stress.

Zwar haben bereits viele Anbieter von Gesundheits-Benefits diesen Missstand erkannt. Allerdings setzen ihre Lösungsvorschläge nicht an der richtigen Stelle an. So erreichen sie mit ihrem Angebot lediglich gesunde und fitte Arbeitskräfte. FAIRFAMILY hat sich aus diesem Grund intensiv damit beschäftigt, welche Leistungen tatsächlich in Anspruch genommen werden und welche Optimierungen notwendig sind, um den Unternehmen ein innovatives und zielführendes Konzept bieten zu können.

Wie FAIRFAMILY Steuerersparnisse und Fördergelder nutzbar macht

Entgegen der Einschätzung vieler Unternehmer lassen sich die meisten Gesundheitsleistungen auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen umsetzen. Allerdings kommt es häufig nicht dazu, weil Steuerersparnisse und Fördergelder nicht ausreichend genutzt werden. Gründe hierfür sind, dass man sie schlicht nicht kennt, oder dass die Verantwortlichen einen zu hohen Verwaltungsaufwand befürchten.

Mithilfe des FAIRFAMILY-Konzepts ist es jedoch problemlos möglich, einfach und verwaltungsarm aus mehr als 300 Gesundheitsleistungen zu wählen und diese im eigenen Unternehmen zu etablieren. Die hierfür notwendigen Fördergelder werden automatisiert abgerufen. Zudem stellt FAIRFAMILY als Beratungsdienstleister sicher, dass die Leistungen durchgehend und nachhaltig von den Mitarbeitern abgerufen werden.

Nachweisliche Verbesserung innerhalb jedes Unternehmens

Um eine solide Grundlage für ihr Konzept zu schaffen, führt die FAIRFAMILY GmbH regelmäßig umfassende Untersuchungen durch. So konnten unter anderem in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen Forschungsprojekte realisiert werden, die den Erfolg durchdachter Gesundheits-Benefits-Systeme veranschaulichen. Demnach kann grundsätzlich jedes Unternehmen ab zehn Mitarbeitern davon profitieren.

Auch im Nachgang bemüht sich das Team von FAIRFAMILY darum, die firmeninternen Angebote ihrer Kunden zu optimieren. So gelingt es Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich, dass etwa 80 Prozent aller Mitarbeiter die angebotenen Leistungen in Anspruch nehmen. Dadurch verbessert sich der Gesundheitszustand der Belegschaft messbar und auch die Arbeitgeberattraktivität der Unternehmen steigt.

Möchten auch Sie Ihr Unternehmen um innovative Gesundheitsleistungen bereichern und damit zu einem attraktiveren Arbeitgeber aufsteigen? Dann melden Sie sich bei Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich von FAIRFAMILY und vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin zur Potenzialanalyse!

