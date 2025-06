Vantage

Vantage wird auf der Money Expo Colombia 2025 ausstellen

Vantage Markets ist stolz seine Teilnahme als Hauptaussteller an der bevorstehenden Money Expo Colombia 2025 einer der am meisten erwarteten Finanzveranstaltungen Lateinamerikas bekannt zu geben. Bei der zweiten Auflage der Veranstaltung, die am 25. und 26. Juni im Centro de Convenciones Ágora Bogotá stattfindet werden zwischen 5.000 und 7.000 Teilnehmer erwartet.

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Innovation wird Vantage den größten Stand auf der Veranstaltung haben und die Stände 11 und 18 zu einem interaktiven Raum kombinieren. Die erweiterte Präsenz spiegelt das ständige Bestreben von Vantage wider den Besuchern ein möglichst ansprechendes und informatives Messeerlebnis zu bieten.

Die Teilnehmer können sich auf Vorträge von drei Experten von Vantage freuen die neue Denkanstöße liefern werden. Auf der Hauptbühne hält Alejandro Zelniker, Affiliate- und Partnerspezialist, einen aktuellen Vortrag mit dem Titel: „Wann verdienen Sie mehr? Investieren in turbulenten oder ruhigen Marktzeiten?. Er wird sich mit der Handelspsychologie, den Marktzyklen und den gängigen Ansätzen zur Verwaltung von Portfolios in Zeiten der Volatilität befassen.

Auf der Podiumsdiskussion wird Rodrigo Martínez, Teamleiter für Geschäftsentwicklung, einen Beitrag zum Thema „In der Toolbox des Brokers: Was jeder Trader und Investor wissen sollte" leisten. Rodrigo wird fachkundige Einblicke in das sich entwickelnde Instrumentarium geben das Makler den Händlern anbieten, von der technologischen Infrastruktur bis hin zu Analysen und Innovationen im Kundenservice. Zuletzt wird Julio Vasquez, Leiter für Geschäftsentwicklung, an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Risiken meistern: Strategien für Resilienz in unvorhersehbaren Märkten" teilnehmen. Angesichts der neuen Normalität der Volatilität wird Julio seine Sichtweise darlegen, wie er Risiken in verschiedenen Anlageklassen identifiziert, quantifiziert und verwaltet.

Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets äußerte sich im Vorfeld der Veranstaltung wie folgt:

„Lateinamerika ist eine der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Regionen für Finanzinnovationen, und die Money Expo Colombia bietet eine wertvolle Plattform, um mit Branchenvertretern aus der gesamten Region in Kontakt zu treten. Vantage ist stolz darauf auf der Messe stark vertreten zu sein – dies spiegelt unser kontinuierliches Engagement für die Unterstützung der gesamten Finanzbranche wider.

Da die Veranstaltung nach der Money Expo Mexico die zweitgrößte der Money Expo LATAM-Reihe ist werden der vergrößerte Stand von Vantage und die von Experten geleiteten Vorträge zu den Höhepunkten des Gipfels zählen.

Besuchen Sie Vantage Markets um weitere Informationen über Vantage Markets und unsere Initiativen zu erhalten.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

trade smarter @vantage

RISIKOWARNUNG : CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

