ARD Kultur Newsletter / November 2024

November 2024

München

Aufbegehren

DOKUMENTATION

Ein Mann seiner Klasse - Die Doku

Verfügbar bis 27. September 2026 in der ARD Mediathek

Ein Mann seiner Klasse

Wie wurde aus dem armen Jungen aus Kaiserlautern ein erfolgreicher Journalist und Schriftsteller in der Berliner Kulturszene? Christian Baron zeigt in der Doku seinen besonderen Lebensweg, der ihn heraus aus der Armut führte; er macht sich mit uns auf eine Reise in seine Vergangenheit. Wir bekommen Einblicke in sein heutiges Leben im Berliner Kulturbetrieb. Und doch bleibt er "Ein Kind seiner Klasse".

Akteure des Wandels

DOKUMENTATION

Das Hamlet-Syndrom - Sein oder Nichtsein in der Ukraine

verfügbar bis 25. Dezember 2024 in der ARD Mediathek

Das Hamlet-Syndrom

Die ukrainische Revolution 2013 und der darauffolgende Krieg trafen besonders die junge Generation bis ins Mark. Inspiriert von Shakespeares berühmtem Stück setzen fünf Frauen und Männer ihre Erfahrungen mit Hamlets Dilemma vom Sein oder Nichtsein auf einer Theaterbühne in Kiew um. Sie konfrontieren sich mit Fragen zu Krieg, Rache, Angst und stellen sich ihren Erinnerungen.

Zoom

PORTRÄT

Der Mensch ist ein Viech, was lacht

Verfügbar bis 3. Oktober 2026 in der ARD Mediathek

Der Mensch ist ein Viech, was lacht

Es ist Gerhard Polts ganz eigene Geschichte des Humors. Von den ersten makaber-witzigen Erlebnissen als kleiner Junge bis heute - der Humor zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Und Polt erzählt von seinen Vorbildern, zeigt Ausschnitte seiner Helden, über die er heute noch lachen kann. Es kommen Menschen zu Wort, die wie Gerhard Polt, ihr Leben dem Lachen verschrieben haben: Michael Mittermeier, Josef Hader, Luise Kinseher, die neben ihrem Job eines verbindet: Gerhard Polt.

Utopien erwünscht

Machiavelli Sessions & Stories - Staffel 2

verfügbar bis14. Oktober 2027 in der ARD Mediathek

Machiavelli Sessions & Stories

Die Künstler: innen Trettmann, Domiziana, Soho Bani und Apsilon stehen im Fokus des Doku-Formats "Machiavelli Sessions & Stories". Jede Folge der Videoreihe porträtiert einen der Stars und seinen politischen Song - selbst geschrieben über ein Thema, das sie oder ihn bewegt. So kann das Publikum in das Leben und in die persönlichen Stories der Artists eintauchen. Dabei endet jede Folge mit einem Gänsehaut-Moment: Die Künstler: innen treffen auf das MDR-Sinfonieorchester, mit dem sie neue Versionen ihrer Songs performen.

ZUKUNFT

KI: Maschinenträume im Film

Verfügbar bis 28. Februar 2025 in der ARD Mediathek

KI: Maschinenträume im Film

Künstliche Intelligenz durchdringt gerade alle Kreativbereiche der Filmwelt. Werden wir in Zukunft überhaupt noch Schauspieler: innen auf den Leinwänden sehen, oder werden das lediglich virtuelle Wesen sein? Schreiben Maschinen bald Drehbücher? Was wird aus Weltenbauern, was aus Animationsfachkräften? Was bleibt übrig von der Traumfabrik, wenn alles nur noch Software ist?

FICTION MEETS MUSIC

Der Fall Rigo - Basierend auf der Oper Rigoletto

verfügbar bis 25. September 2029 in der ARD Mediathek

Der Fall Rigo - Basierend auf der Oper Rigoletto

"Der Fall Rigo" versetzt Verdis Oper "Rigoletto" in die heutige Zeit. Statt um den Hofnarren "Rigoletto" geht es jetzt um den Social Media Comedian Rigo. Vom Aufstieg und Fall des Comedian Rigo erfahren wir durch die TV-Journalistin Franziska, die an einem Beitrag über ihn arbeitet, in dem nicht nur Rigos Werdegang geschildert wird, sondern auch der ungeklärte Tod seiner Tochter Gilda ein zentrales Thema ist. In der Umsetzung von "Der Fall Rigo" werden verschiedene Social Media Elemente mit fiktionalen Szenen verwoben.

sprachgewaltig

ARD AUDIOTHEK

Mit dem Körper hören - Wie gehörlose Kinder ein Instrument lernen

Verfügbar bis 21. August 2026 in der ARD Audiothek

Mit dem Körper hören - Wie gehörlose Kinder ein Instrument lernen

Samantha, Antonio und Kim haben einen Traum: Sie wollen Geige und Klavier spielen. Was für andere Kinder nicht ungewöhnlich ist, bleibt für sie eine schier unüberwindbare Hürde. Die Viertklässler aus Hannover kamen fast taub auf die Welt. Mithilfe eines Implantats im Kopf haben sie hören und sprechen gelernt. Doch unterschiedliche Töne zu unterscheiden, das ist für sie sehr schwer. Ein Jahr lang begleitet das Kamerateam Kinder und ihre Eltern auf dem Weg in die Welt der Musik.

"Deutschland - ein halbes Leben"

verfügbar bis 31. Dezember 2026 in der ARD Audiothek

"Deutschland - ein halbes Leben"

Der ostdeutsche Journalist Christian Bollert erkundet im Podcast "Deutschland - ein halbes Leben" anhand der Lebenswelten von drei am 9. November 1989 geborenen, warum der Osten anders bleibt, und dass das für Deutschland eine Chance ist. Die persönlichen Geschichten der Mauerkinder helfen bei einer Bestandsaufnahme zu 35 Jahren Deutschland. Dabei werden Ängste, Gedanken und Hoffnungen in Bezug auf Krisen der vergangenen Jahre wie Corona, russischer Angriffskrieg oder Populismus deutlich. Das Besondere an diesem Podcast ist, dass der Journalist Christian Bollert zwei der drei schon seit ihrem 18. Geburtstag (2007) begleitet.

Kino.to - von der "Saugstube" zum Cyberimperium

verfügbar bis 31. Dezember 2026 in der ARD Audiothek

Kino.to - von der "Saugstube" zum Cyberimperium

Im Zentrum der Podcast- Story von Maxie Römhild steht der Leipziger Dirk B., der die Geschichte von kino.to in seiner selbstverlegten Biografie gern als persönlichen Geniestreich darstellt.

ardmediathek.de/kultur

