Vantage wird auf der Wealth Expo Argentina 2025 mit der Auszeichnung „Beste Trading-Plattform" geehrt

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets war stolz auf seinen herausragenden Auftritt auf der Wealth Expo Argentina 2025, die am 23. und 24. Mai stattfand und einen weiteren Meilenstein in seiner Teilnahme an internationalen Finanzveranstaltungen markiert. Die Veranstaltung ist dafür bekannt, führende Persönlichkeiten aus dem Finanz- und Investitionsbereich zusammenzubringen, und war für Vantage die perfekte Bühne, um seine Führungsrolle, seine Innovation und sein Engagement für die finanzielle Inklusion zu präsentieren.

Vantage wurde auf der Messe mit dem Preis „Beste Trading-Plattform" ausgezeichnet, eine Anerkennung für die kontinuierliche Leistung des Unternehmens bei der Bereitstellung von Spitzentechnologie, benutzerfreundlichen Funktionen und einer sicheren Infrastruktur für seine globale Trader-Community. Diese Auszeichnung stärkt die Position von Vantage als vertrauenswürdiger und leistungsorientierter Broker.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, auf der Wealth Expo Argentina als ,Beste Trading-Plattform' ausgezeichnet worden zu sein", sagte Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets. „Diese Auszeichnung bestätigt nicht nur unser Engagement für die Bereitstellung leistungsstarker Handelslösungen, sondern spiegelt auch unser Engagement für unsere globale Community von Tradern und Partnern wider, die uns jeden Tag vertrauen. Veranstaltungen wie diese geben uns die Möglichkeit, unser Wissen weiterzugeben und mit der breiteren Finanzwelt in Kontakt zu treten."

Im Laufe der Veranstaltung leitete das Team von Vantage eine Reihe informativer Vorträge, bei denen Erkenntnisse vermittelt und die finanzielle Allgemeinbildung gefördert werden sollte. Auf der Hauptbühne präsentierte Alejandro Zelniker, Geschäftsstratege für verbundene Unternehmen und Partner, den Vortrag „Ihre Geldsicherheit an erster Stelle", in dem er bewährte Praktiken zum Schutz finanzieller Vermögenswerte in der heutigen zunehmend digitalen Wirtschaft vorstellte. Auf der Workshop-Bühne sprach Agustin Zanardo, Geschäftsentwicklungsmanager, über „Häufige Fehler unter Tradern" und bot den Teilnehmern allgemeine Einblicke, damit sie die Fallstricke des Handels und die Konzepte des Risikomanagements besser verstehen.

In einer spannenden Podiumsdiskussion trug Juan Gonzalez, Marktanalyst für Kundenbeziehungswachstum bei Vantage, zum Thema „Trading für alle: Herausforderungen der finanziellen Inklusion" bei. Er erörterte die Herausforderungen, mit denen unterversorgte Bevölkerungsgruppen konfrontiert sind, und wie Broker durch inklusive und bildungsorientierte Lösungen zur Verbesserung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen beitragen können.

Zusätzlich zu den Highlights auf der Bühne bot Vantage auch Vorträge in der Kabine an, die von Alejandro Caravotta, einem Experten für digitale Assets, geleitet wurden. Die Vorträge dienten nicht nur der Weiterbildung, sondern boten den Teilnehmern auch die Möglichkeit, mit den Experten von Vantage in Kontakt zu treten und in einem informellen Rahmen wertvolle Einblicke in die Finanzmärkte zu gewinnen.

Als Hauptsponsor des offiziellen Cocktail-Events der Wealth Expo Argentina brachte Vantage Partner, Multiplikatoren und Branchenexperten zu einem eleganten Abend voller Luxus, Networking und Unterhaltung zusammen. Es war ein passender Abschluss, um kraftvolle Dialoge, Markenpräsenz und die gemeinsame Dynamik zu fördern.

Vantage baut seine globale Präsenz bei Finanzveranstaltungen weiter aus und konzentriert sich kontinuierlich darauf, Trader durch Innovation, Bildung und sinnvolles gesellschaftliches Engagement zu unterstützen. Besuchen Sie Vantage Markets, um weitere Informationen zu erhalten.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

trade smarter @vantage

RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

