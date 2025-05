Vantage

Vantage wird auf der Wealth Expo Argentina 2025 eine zentrale Rolle spielen

Vantage Markets hat seine Teilnahme an der Wealth Expo Argentina 2025 bestätigt, die in Buenos Aires stattfinden wird. Als eine der führenden Finanz- und Investitionsveranstaltungen Lateinamerikas bringt die Messe wichtige Branchenakteure, Innovatoren und Finanzfachleute zusammen, und Vantage wird sich dort im Rahmen verschiedener Aktivitäten und Diskussionen mit den Teilnehmern austauschen.

In diesem Jahr wird Vantage auf der Messe nicht nur seine preisgekrönte Multi-Asset-Handelsplattform präsentieren, sondern auch durch ein dynamisches Programm mit Referenten aus dem eigenen Team interessante Diskussionen anregen.

Besucher der Wealth Expo können sich auf interessante und informative Vorträge des Vantage-Teams freuen:

Alejandro Zelniker, Geschäftsstratege für Affiliates und Partner, wird das wichtige Thema „Your Money Security Comes First" (Ihre Geldsicherheit geht vor) behandeln und dabei bewährte Verfahren zum Schutz finanzieller Vermögenswerte und zur sicheren Navigation im digitalen Finanzbereich hervorheben.

Agustin Zanardo, Manager für Geschäftsentwicklung, wird sich mit „Common Mistakes Among Traders" (Häufige Fehler von Tradern) befassen und allgemeine Beobachtungen zu häufigen Fehlern von Tradern und Risikobetrachtungen in volatilen Märkten teilen.

Juan Gonzalez, Analyst für Kundenbeziehungen in Wachstumsmärkten, wird das Thema „Trading for Everyone: Challenges of the Financial Inclusion" (Handel für alle: Herausforderungen der finanziellen Inklusion) behandeln und dabei einen aufschlussreichen Einblick in die Chancen und Hindernisse bei der Erweiterung des Zugangs zu Finanzmärkten in der gesamten Region geben.

Die Nominierung von Vantage für die Auszeichnung „Best Trading Platform" auf der Wealth Expo unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Exzellenz und Innovation im globalen Finanzsektor.

Die Teilnahme von Vantage an der Wealth Expo Argentina spiegelt auch die wachsende Präsenz der Marke und ihre Mission wider, Zugang zu Tools und Bildungsressourcen zu bieten, um sich sicher auf den globalen Märkten zu bewegen.

„Lateinamerika ist eine Region voller Möglichkeiten, und die Wealth Expo Argentina ist für uns die ideale Plattform, um mit den Besuchern in Kontakt zu treten, Erkenntnisse auszutauschen und an Diskussionen teilzunehmen, die für die gesamte Finanzwelt von Bedeutung sind", erklärte Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets. „Wir freuen uns, einen Beitrag zu den Diskussionen zu leisten, die die Zukunft des Finanzwesens in der Region prägen werden."

Weitere Informationen über die Veranstaltung finden Sie unter Wealth Expo Argentina 2025. Besuchen Sie Vantage Markets, um weitere Informationen zu erhalten.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

