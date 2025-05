Vantage

Vantage gewährt strategische Markteinblicke beim Forex Trader Summit Dubai 2025

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets freut sich, seine Teilnahme am kommenden Forex Trader Summit Dubai 2025 anzukündigen, der vom 14. bis 15. Mai in der Dubai Festival Arena stattfindet. Als weltweit führendes Unternehmen im Multi-Asset-Handel wird Vantage am Stand 4 ausstellen und seine innovativen Lösungen und Erkenntnisse vor einem Publikum aus Branchenführern, institutionellen Anlegern, Privatanlegern und Fintech-Innovatoren präsentieren.

Diese Veranstaltung dient als Plattform für die Finanzwelt der Region, um Ideen auszutauschen, neue Partnerschaften zu erkunden und angesichts des rasanten Wandels der Marktlandschaft stets einen Schritt voraus zu sein. Vantage wird mit einer Reihe von Vorträgen und anregenden Podiumsdiskussionen die Bühne betreten.

Am 14. Mai wird Nibal Abu Assaly, Business Development Manager bei Vantage, an einer Podiumsdiskussion zu den makroökonomischen Kräften teilnehmen, die das heutige Finanzumfeld prägen. Das Thema der Session: Wie wirken sich die Auswirkungen von Zinsänderungen auf die Verbraucherausgaben und Zentralbankentscheidungen auf das Verhalten der Haushalte und die Wirtschaftstätigkeit im Allgemeinen aus? Darüber hinaus werden die Podiumsteilnehmer auf Strategien eingehen, die Länder zur Bekämpfung hoher Inflation einsetzen können. Dabei nutzen sie globale Fallstudien und politische Instrumente, um einen umfassenden Überblick über das Inflationsmanagement zu geben. Im Anschluss daran wird Souhail Fadlallah, Business Development Manager bei Vantage, einen Vortrag halten mit dem Titel „Navigating the Storm: Perspectives on Strategic Risk Management in Volatile Markets" (Durch stürmische Gewässer segeln: Perspektiven für das strategische Risikomanagement in volatilen Märkten). Hier werden die praktischen Rahmenbedingungen und fachlichen Erkenntnisse darüber vermittelt, wie Händler und Institutionen inmitten der anhaltenden globalen Unsicherheit und Marktschwankungen resilient bleiben können.

Am 15. Mai wird Souhail Fadlallah an einer zukunftsorientierten Diskussionsrunde teilnehmen, die sich mit der Wettbewerbsfähigkeit von Maklern im Jahr 2025 befasst. In dieser Diskussion werden die wichtigsten Elemente beleuchtet, die eine Brokerage-Plattform für neue Händler attraktiv machen, einschließlich der Bedeutung von benutzerfreundlichen Schnittstellen, pädagogischen Tools und Marktzugänglichkeit. Außerdem wird untersucht, wie Spreads, Ausführungsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Plattform eine entscheidende Rolle bei der Kundenbindung spielen, insbesondere in einer zunehmend überfüllten und Performance-orientierten Marktlandschaft. Im Anschluss wird die Bühne Nibal Abu Assaly gehören. Der Titel seines Vortrags lautet: „Institutionelle Einblicke: Understanding How Major Players Navigate the Forex Market" (Institutionelle Einblicke: So agieren große Akteure auf dem Devisenmarkt). In dieser Session werden die Strategien großer Finanzinstitute untersucht, um Liquidität zu verwalten, Risiken zu antizipieren und sich an regulatorische und wirtschaftliche Veränderungen anzupassen.

Die Teilnahme von Vantage wird ein breites Spektrum an Branchenexperten umfassen und als offenes Forum dienen, um einige der dringendsten Fragen der heutigen globalen Finanzmärkte zu erörtern.

„Veranstaltungen wie das Forex Trader Summit Dubai sind entscheidend für den Austausch von Erkenntnissen und den Aufbau stärkerer Beziehungen innerhalb des Handelsökosystems", so Souhail Fadlallah, Business Development Manager bei Vantage. „Wir freuen uns darauf, unser Know-how einzubringen und uns mit der breiteren Finanzwelt in der Region zu vernetzen.

Während des zweitägigen Gipfels wird das Vantage-Team am Stand 4 für Gespräche mit Kunden, Partnern und potenziellen Händlern zur Verfügung stehen. Die Teilnehmer sind eingeladen, die preisgekrönte Handelsplattform des Unternehmens kennenzulernen, sich über die neuesten Produktangebote zu informieren und zu erfahren, wie Vantage seine führende Stellung in Sachen Transparenz, Leistung und kundenorientierter Innovation behauptet.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

RISIKOWARNUNG : CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

