Vantage Markets schließt mehrjährige Sponsoring-Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP

Sydney (ots/PRNewswire)

Vantage Markets, eine führende globale Multi-Asset-Handelsplattform, freut sich, seine Partnerschaft mit Ferrari, einem der kultigsten Teams im Motorsport, bekannt zu geben. Mit dieser am 13. Januar 2025 startenden Zusammenarbeit wird Vantage offizieller Partner des F1-Teams von Scuderia Ferrari HP, was für beide Marken einen wichtigen Meilenstein in ihrem Streben nach Spitzenleistungen darstellt.

Als offizieller Partner wird Vantage im Formel-1-Ökosystem von Ferrari und auf allen Ferrari-Plattformen als Teil einer Verbindung vertreten sein, die gemeinsame Werte beim Streben nach Exzellenz und Innovation verkörpert.

Marc Despallieres, Hauptgeschäftsführer bei Vantage, zeigte sich begeistert:

„Die Partnerschaft mit Ferrari ist ein aufregender Meilenstein für Vantage. Ferraris Erbe der Schnelligkeit und Innovation spiegelt unser eigenes Engagement wider, Händlern modernste Tools und außergewöhnliche Leistungen zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam wollen wir unsere weltweite Community mit der perfekten Mischung aus Motorsport und Handelskompetenz begeistern."

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenues Officer von Scuderia Ferrari HP: „Wir freuen uns, Vantage Markets als offiziellen Partner von Scuderia Ferrari HP begrüßen zu dürfen. Diese Zusammenarbeit basiert auf gemeinsamen Werten wie Innovation, Präzision und Leistung − Kernprinzipien, die sowohl unser Team in der Formel 1 als auch Vantage in der Welt des Handels antreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unser globales Publikum auf spannende neue Weise anzusprechen."

Mit diesem aufregenden Projekt ist Vantage Markets bereit, seine Nutzer mit außergewöhnlichen Erfahrungen zu belohnen und gleichzeitig Scuderia Ferrari HP zusammen mit Motorsportbegeisterten auf der ganzen Welt zu unterstützen.

Weitere Informationen über diese aufregende Partnerschaft und die bevorstehenden Ereignisse finden Sie auf der Website.

