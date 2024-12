Vantage

Vantage wird bei den Professional Traders Awards 2024 als „Most Trusted Broker" ausgezeichnet und erhält die Auszeichnung „Best Corporate Social Responsibility".

Der Multi-Produkt CFD-Broker, Vantage Markets (oder „Vantage") ist stolz darauf, bei den Professional Trader Awards 2024 als „Most Trusted Broker" und „Best Corporate Social Responsibility" ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auszeichnungen unterstreichen das unermüdliche Engagement von Vantage, eine vertrauenswürdige Trading-Erfahrung zu bieten und einen positiven Einfluss auf die australische Trading-Community auszuüben.

Auf die Auszeichnung „Most Trusted Broker" ist Vantage besonders stolz, denn sie wurde bereits zwei Jahre in Folge verliehen. Vertrauen ist für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung, und diese fortgesetzte Anerkennung spiegelt das Engagement von Vantage für Transparenz, Sicherheit und außergewöhnliche Kundenbetreuung wider. Das Team ist sehr stolz, was für die starken Beziehungen spricht, die Vantage durch klare Kommunikation, erstklassige Sicherheit und einen reaktionsschnellen Kundensupport zu den Händlern aufgebaut hat.

Mit der Auszeichnung „Best Corporate Social Responsibility" wird die Unterstützung der Vantage Foundation gewürdigt, einer unabhängigen Wohltätigkeitsorganisation, die Vantage sponsert, um das Bewusstsein für kritische, aber oft unsichtbare soziale Probleme zu schärfen, wie z. B. psychische Probleme wie Angst, Depression und soziale Isolation. Durch ihre Partnerschaften mit lokalen Wohltätigkeitsorganisationen fördert die Vantage Foundation wirkungsvolle Verbindungen in der Gemeinschaft, die sich mit diesen wichtigen Bereichen der Not befassen.

Der diesjährige Erfolg setzt die Reihe der Auszeichnungen für Vantage fort, die sich an frühere Erfolge wie „Best Trading Platform" und „Best Trading App" anschließen, mit denen die herausragenden Leistungen des Brokers in den Bereichen Technologie und Kundenerfahrung hervorgehoben wurden.

Jack Kelly, Vertriebsleiter von Vantage Australia, sagte: „Wir sind unglaublich stolz darauf, bei den Professional Traders Awards 2024 die Auszeichnungen ,Most Trusted Broker' und ,Best Corporate Social Responsibility' zu erhalten. Diese Anerkennungen spiegeln unser Engagement wider, australischen Tradern Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die auf Vertrauen, Innovation und Transparenz basieren. Gleichzeitig treibt uns unser Engagement zur Unterstützung sinnvoller sozialer Zwecke durch die Vantage Foundation weiter voran. Diese Anerkennung ist ein direkter Beweis für das Vertrauen und die Loyalität unserer Händler und unsere ständigen Bemühungen, in den Communitys, in denen wir tätig sind, einen positiven Beitrag zu leisten."

