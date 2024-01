ZDF

ZDFneo-Programmänderung Woche 07/24 und Woche 08/24

Mainz (ots)

Woche 07/24 Donnerstag, 15.02. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 22.35 Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude! (ZDF 5.1.2024) 23.35 Game Two #321 Videospielmagazin 0.05 MAITHINK X - Die Show Psychische Gesundheit und Social Media Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 26.3.2023) 0.35 Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude! (von 21.40 Uhr) 1.35 Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude! (von 22.35 Uhr) 2.35 Derby Girl Das Auge des Tigers Französische Comedyserie (vom 30.4.20021) 2.55 Derby Girl Lektionen Französische Comedyserie (vom 30.4.2021) 3.20 Derby Girl Happy Birthday Französische Comedyserie (vom 30.4.2021) 3.40 Derby Girl Putsch Französische Comedyserie (vom 30.4.2021) 4.00 Derby Girl Der Pakt Französische Comedyserie (vom 30.4.2021) 4.20 Derby Girl Showtime Französische Comedyserie (vom 30.4.2021) 4.45 Derby Girl Pfau und Wolf Französische Comedyserie (vom 30.4.2021) 5.05 Derby Girl Scharf kalkuliert Französische Comedyserie (vom 30.4.2021) 5.25 Derby Girl Das Rosa Trikot Französische Comedyserie (vom 30.4.2021) 5.45 Derby Girl - 6.10 Das Finale Französische Comedyserie (vom 30.4.2021) Freitag, 16.02. Bitte Programmänderungen beachten: 6.10 The Rookie Zeit der Angst (vom 2.11.2020) USA 2019 („Dinge Erklärt – Kurzgesagt“ und „Terra Xplore“ entfallen; ab 6.50 Uhr Ablauf wie ausgedruckt). Woche 08/24 Sonntag, 18.02. Bitte Ergänzung beachten: 22.15 Neue Folgen MAITHINK X - Die Show Populismus Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Deutschland 2024 (Diese Ergänzung gilt auch für die Wiederholung um 23.20 Uhr und die Ausstrahlungen am 19.02., 23.02. und 24.02.2024).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell