Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu drei Jahre Ukraine-Krieg

Aber nicht nur die Gegenwart ist düster. Wohl noch nie im Verlauf der drei Jahre sah auch die Zukunft für die Ukraine so übel aus. Mit dem angekündigten "Kehrt marsch" der USA droht ihr der wichtigste Verbündete abhandenzukommen - und damit der ausreichende Nachschub an den so dringend benötigten Waffen. Präsident Donald Trump schlägt sich zunehmend auf die Seite des Angreifers in Moskau. Der Blick auf Europa wird Kiew dabei nicht beruhigen können. Von dort kommen vor allem gute Wünsche und Durchhalteparolen. Wladimir Putin wird das kaum beeindrucken.

