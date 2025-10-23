Mit ZARTMANN auf einer Welle

Mars GmbH

Der erfolgreiche Musiker aus Berlin traf gestern in Hamburg die Gewinner*innen der #RideTheAirwaves-Challenge.

AIRWAVES-Fans feiern den Moment: Einen AIRWAVES in den Mund, kurz kauen - und der erste Atemzug macht einfach "Wooosh!". Der natürliche Menthol-Kick löst eine Welle der Erfrischung aus - klar, intensiv, mega-fresh.

Wie genau es aussieht, wenn AIRWAVES die Fans frisch erwischt? AIRWAVES rief gemeinsam mit ZARTMANN dazu auf, diesen Moment zu inszenieren und unter #RideTheAirwaves auf Social Media zu teilen. Der erfolgreiche Musiker aus Berlin, bekannt durch seinen Nummer-1-Hit "Tau mich auf", ist selbst großer AIRWAVES-Fan und traf die Gewinner*innen der Challenge in Hamburg: "AIRWAVES unterscheidet sich von anderen Kaugummis und hat eine coole Community, die Lust auf echte Momente hat", sagt ZARTMANN. In einem eigens aufgebauten Studio konnten vier ausgewählte Gewinner*innen mit ihm eine chillige Zeit verbringen, Musik hören und sich bei diesem mega-exklusiven Event über eine Stunde lang intensiv austauschen.

Für Finn Emma (26) und Cecile (20) war das Treffen mit ZARTMANN quasi das Highlight nach dem Highlight. Vormittags standen die beiden vor der Kamera des Hamburger Starfotografen Felix Krüger und haben jetzt die Chance, die Gesichter der neuen Out-of-Home-Kampagne zu werden. Wenn es darum geht, ein Gesicht intensiv und unvergesslich einzufangen, dann ist Felix Krüger genau der Richtige. Mit seiner einzigartigen Bildsprache machte er in dem Shooting sichtbar, wie AIRWAVES den Moment verändert: "Die Challenge war, einen extrem kurzen Moment voller Energie, Leben und Realness festzuhalten. Der Wooosh-Moment ist nichts Statisches, keine geplante Inszenierung. Meine Aufgabe war es, genau dieses Gefühl sichtbar zu machen: die Frische, die Power, die Energie, die in diesem Augenblick steckt." Die frischen Motive werden im ersten Quartal 2026 auf Plakaten in ganz Deutschland zu sehen sein.

Am Rande des Shootings verriet Felix Krüger seine besten Tipps, um perfekte Momente mit einem Selfie einzufangen: "Gute Snapshots haben selten mit Perfektion zu tun. Es geht nicht um Technik oder teures Equipment - es geht um Gefühl, Licht und Timing. Am Ende zählt das, was zwischen zwei Sekunden passiert: der echte Moment."

Licht ist alles - Dreh dich so, dass das Licht von vorne oder leicht seitlich kommt, am besten wirkt Tageslicht vom Fenster oder draußen im Schatten. Dreh dein Gesicht ruhig etwas in die Lichtrichtung, das macht die Haut weich und die Augen lebendig.

Der Winkel zählt: Halte die Kamera leicht über Augenhöhe, Kinn minimal runter - das öffnet den Blick und wirkt automatisch entspannter und natürlicher.

Serienmodus an: Mach mehrere Bilder hintereinander, während du dich leicht bewegst. Zwischen zwei Bewegungen liegt oft der perfekte Moment. Wenn du merkst, es fühlt sich verkrampft an: kurz lockerlassen, atmen, neu starten. Der Unterschied zwischen "gestellt" und "echt" ist oft nur ein Atemzug.

Hab Spaß! Die besten Fotos entstehen selten in fixen Posen oder geplanten Expressions, sondern genau dazwischen, zwischen zwei Bewegungen, zwischen zwei Blicken. Spiel ein bisschen, beweg dich, probier was aus - und vertrau auf den Moment, der ganz natürlich passiert. Das sind die Snapshots des Lebens.

Mein Lieblings-Trick: Kurz vor dem Foto die Augen schließen, einatmen, beim Fotografieren öffnen, die Kamera mit dem Blick fokussieren und ganz leicht durch den Mund ausatmen, sodass die Lippen nur minimal geöffnet sind. Wie beim AIRWAVES-Wooosh! Das entspannt das Gesicht und bringt automatisch diesen natürlichen, frischen Ausdruck.

Die Kampagnen-Gewinner*innen konnten die Selfie-Tipps beim Treffen mit ZARTMANN direkt umsetzen und waren mit ihm und AIRWAVES auf einer Welle.

Let's Ride The Airwaves!

