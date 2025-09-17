Mars GmbH

Gefrorener Genuss mit Trü Frü®: Deine Lieblingsschokofrüchte vom Volksfest neu gedacht

Bild-Infos

Download

Unterhaching (ots)

Auf einem exklusiven Pre-Wiesn-Event von Trü Frü® teilte Victoria Swarovski süße Erinnerungen - und einen neuen Lieblingssnack.

Trachten, Karussellmusik, Budenzauber, Riesenrad - und über allem dieser unverwechselbare Duft von süßen Leckereien: Ab Samstag dreht sich in München wieder alles ums Oktoberfest. Auf dem exklusiven Pre-Wiesn-Event von Trü Frü® lag schon heute Volksfest-Stimmung in der Luft. Mit dabei: Victoria Swarovski, im selbst designten Dirndl. "Ich mag es, wenn Traditionen gelebt werden", sagte die Moderatorin und Unternehmerin, die sich von Trü Frü® direkt in ihre Kindheit versetzt fühlte. "Für mich gehörte früher zu einem Jahrmarktbesuch unbedingt ein Schoko-Erdbeerspieß." Für die 32-Jährige sind die tiefgefrorenen, von Schokolade umhüllten Früchte von Trü Frü® das zeitgemäße Update dieser nostalgischen Erinnerung - moderner, cooler, eleganter, eben ein echter Verwöhnmoment unabhängig von Zeit und Ort. "Und so lecker, dass es unmöglich ist, nur einmal in die Tüte zu greifen."

Verwöhnmomente nicht nur zur Wiesn-Zeit

Außen knackig, innen fruchtig: Die Trü Frü® Erdbeeren, Himbeeren und Ananas werden reif gepflückt, frisch gefroren und in Schokolade getaucht. Durch das individuelle Schnellgefrierverfahren bleiben Geschmack und Nährwert erhalten. Trü Frü® verzichtet auf künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe und ist glutenfrei.

Ob allein auf dem Sofa, zum Teilen, als eleganter Abschluss eines Dinners, kleines Dessert, cooles Topping oder einfach zwischendurch - Trü Frü® passt nicht nur im Sommer oder zur Wiesn-Zeit, sondern als Verwöhnmoment für jeden Tag.

Wenn der Hype zum Trend wird

Die Marke, die bereits seit 2017 für Aufsehen in den USA sorgt und 2023 von Mars akquiriert wurde, hat die Kategorie gefrorener Snacks auf den Kopf gestellt. Seit diesem Jahr trifft Trü Frü® auch in Deutschland den Geschmack zahlreicher Genießer*innen und entwickelt sich zu einem echten Trend-Produkt!

Die drei hyper-chilled-Sorten im 200-Gramm-Beutel sind erhältlich im Lebensmitteleinzelhandel und bei Online-Lieferdiensten:

Erdbeeren hyper-chilled in weißer und Vollmilchschokolade

Himbeeren hyper-chilled in weißer und dunkler Schokolade

Ananas hyper-chilled in weißer Schokolade und Kokosnuss

Über Trü Frü®:

Trü Frü® vereint Früchte aus der Natur eingetaucht in zarter Schokolade und hat bereits mehrere Awards für Geschmack, Neuheit und frische Erlebnisse in den USA gewonnen. Dort seit acht Jahren auf ihrer Reise, ist die Marke bereits einer der großen Akteure in der Kategorie für Gefrorenes in den USA und wurde 2023 von Mars akquiriert. März 2025 markiert das Debüt für Trü Frü® in ganz Deutschland. Mehr Informationen über Trü Frü® finden Sie auf der Website oder den Instagram oder TikTok Kanälen von Trü Frü®.

Mars Wrigley ist ein in mehr als 80 Ländern weltweit tätiger Hersteller von Schokolade, Kaugummi, Eis, Pfefferminzbonbons sowie fruchtiger Süßware und gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen weltbekannten beliebten Marken und Produkten steht Mars Wrigley für die kleinen Momente, die der Welt ein Lächeln schenken. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt Spaß und Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis schafft der 2021 eröffnete M&M'S® Store auf dem Berliner Kudamm.

2024 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten für die Geschäftsbereiche Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food & Nutrition beschäftigt das Unternehmen aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.

Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber. So wurde Mars 2025 erneut als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehrere Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden, daraus unter anderem 1 Milliarde US-Dollar in eine nachhaltigere Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung der Netto-Null Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Lesen Sie hier mehr zu unseren Klimazielen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de. Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.

Original-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuell