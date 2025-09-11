Mars GmbH

Mars verstärkt Bemühungen um perfekte Erdnüsse und investiert 5 Millionen US-Dollar in wegweisende Agrarwissenschaft [1]

Chicago (USA)/Unterhaching (Deutschland) (ots)

Snackhersteller stellt Protect the Peanut Plan vor, um Versorgung mit Erdnüssen zu sichern

Mars ist einer der fünf größten Erdnusskäufer der Welt und kauft jedes Jahr über 300 Millionen Pfund (136.000 Tonnen), um seine globalen Marken wie SNICKERS und M&M'S zu versorgen

Die Erdnuss steht unter Druck: Bis zu 30 % der geliebten Hülsenfrüchte gelangen aufgrund von Schädlingen und Krankheiten nie aus den Schoten auf dem Teller [2]

Nur 1 von 100 Erdnüssen ist gut genug, um zu Peanut M&M'S verarbeitet zu werden

Das Familienunternehmen hat sich dem Schutz der Erdnuss verpflichtet und zunächst 10 Millionen US-Dollar in bahnbrechende natürliche Pflanzenzüchtung investiert; jetzt folgen weitere 5 Millionen US-Dollar

Mars, Incorporated kündigt den Mars Protect the Peanut Plan an, das erste Programm des Unternehmens zur Sicherung der Erdnüsse gegen zunehmende Stressfaktoren, die die globale Versorgung bedrohen. Mars gehört mit mehr als 300 Millionen Pfund (entspricht mehr als 136.000 Tonnen) pro Jahr zu den fünf größten Erdnusskäufern der Welt. [3]

Mars möchte dazu beizutragen, die Welle von verheerenden Ernteverlusten zu stoppen, die derzeit verhindern, dass bis zu 30 % der Erdnüsse nicht aus der Schale auf den Teller gelangen. Das kostet die Landwirtschaft hunderte Millionen Dollar und gefährdet eine wichtige Proteinquelle für Millionen von Verbraucher*innen weltweit. Das Familienunternehmen wird 5 Millionen US-Dollar über die nächsten fünf Jahre in moderne agrarwissenschaftliche Techniken investieren, um robustere Erdnussvarianten zu züchten, die besser gegen Schädlinge, Krankheiten und extremes Wetter gewappnet sind.

Das multimillionenschwere Engagement baut auf den seit mehr als einem Jahrzehnt von Mars finanzierten Erdnussforschungen auf. Bereits 10 Millionen US-Dollar wurden in wissenschaftliche Projekte investiert. Eines davon markiert einen botanischen Durchbruch, an dem Wissenschaftler*innen seit Generationen arbeiten: die Kartierung des Erdnuss-Genoms.

Als Mitbegründer der Peanut Genome Initiative half Mars, mehr als 2,5 Milliarden Basenpaare von DNA - das entspricht in etwa dem menschlichen Genom - zu kartieren und hat die Daten als Open-Source-Wissenschaft mit der gesamten Branche geteilt. Dieser bahnbrechende Ansatz hat die Suche nach der perfekten Erdnuss von Zufallsraterei zu genetischer Präzision transformiert.

"Wir sind überzeugt, dass Mars eine einzigartige Rolle als innovativer Motor spielen kann. Darum denken wir generationenübergreifend und setzen stark auf die Wissenschaft, um die Erdnuss zu schützen", sagt Amanda Davies, Chief R&D, Procurement and Sustainability Officer, Mars Snacking. "Wir wissen, dass die perfekte Erdnuss nicht zufällig entdeckt wird. Es erfordert langfristige Investitionen, wissenschaftliche Genialität und das Engagement unserer starken Partner, um Potenzial in Fortschritt umzuwandeln - vom Gewächshaus bis zum Feld unserer Landwirte und Landwirtinnen. Schließlich ist Innovation ohne Umsetzung nur Vorstellungskraft."

Der Protect the Peanut Plan verzeichnet bereits Ergebnisse. Erdnuss-Forschende im Wild Peanut Lab der University of Georgia, einem Partner von Mars, haben robustere Erdnuss-Sorten entwickelt, die unter schwierigen Bedingungen gedeihen und die Erträge um bis zu 30 % steigern können. Eine der Sorten, Sempre Verde ("Immer Grün"), wird jetzt in Brasilien angebaut und benötigt keine Fungizide.

"Die zum Verzehr kultivierte Erdnuss war ein einmaliges Naturereignis in einem Jahrtausend, aber wir können es uns nicht leisten, auf einen zweiten Zufall zu warten. Widerstandsfähigere Erdnüsse zu schaffen, erfordert transformative Wissenschaft, Disziplin und Partnerschaft", sagt Dr. Soraya Bertioli, Senior Research Scientist, Department of Plant Pathology, Institute of Plant Breeding, Genetics and Genomics, University of Georgia. "Einfach ausgedrückt: Unsere Durchbrüche wären ohne die langfristige Unterstützung von Mars nicht möglich."

Der Mars Protect the Peanut Plan unterstützt unter anderen auch:

Aufzucht von dürre- und krankheitsresistenten Erdnussvarianten in Partnerschaft mit der University of Georgia Tifton Campus, dem HudsonAlpha Institute for Biotechnology und dem USDA Agricultural Research Service (ARS)

Entwicklung von krankheitsresistenten Erdnussvarianten in Partnerschaft mit dem USDA ARS, dem HudsonAlpha Institute for Biotechnology und dem National Institute of Agricultural Technology (INTA)

Nutzung von wilden Erdnussarten in Brasilien, um resilientere Erdnüsse zu züchten - in Partnerschaft mit dem Instituto Agronômico de Campinas (IAC) und der Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA)

All das ist Teil des nachhaltigen "Sustainable in a Generation" Plans des Unternehmens. Weitere Informationen zum Protect the Peanut Plan unter: www.mars.com/protect-the-peanut.

ABOUT MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated wird von dem Glauben angetrieben, dass die Welt, die wir morgen wollen, mit der Art und Weise beginnt, wie wir heute Geschäfte machen. Als ein etwas 55 Milliarden Dollar schweres, familiengeführtes Unternehmen unterstützt unser vielfältiges und wachsendes Portfolio führender Heimtierpflegeprodukte und veterinärmedizinischer Dienstleistungen Haustiere auf der ganzen Welt, und unsere hochwertigen Snacks und Lebensmittel erfreuen täglich Millionen von Menschen. Wir produzieren einige der weltweit beliebtesten Marken, darunter ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M'S®, SNICKERS® and BEN'S ORIGINAL(TM). Our international networks of pet hospitals, including BANFIELD(TM), BLUEPEARL(TM), VCA(TM) and ANICURA(TM) bieten präventive, allgemeine, spezialisierte und notfallmedizinische tierärztliche Versorgung an, und unser globales Unternehmen für veterinärdiagnostische Dienstleistungen, ANTECH®, bietet bahnbrechende Möglichkeiten in der Diagnostik für Haustiere. Die fünf Prinzipien von Mars - Qualität, Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit - inspirieren unsere 150.000 Mitarbeitenden, jeden Tag zu handeln, um eine bessere Welt für Menschen, Haustiere und den Planeten zu schaffen.

Weitere Informationen unter www.mars.com. Join us on Facebook, Instagram, LinkedInand YouTube.

[1] Diese Aussage spiegelt die globalen F&E-Investitionen von Mars Incorporated wider und kann Projekte außerhalb Europas umfassen.

[2] Die 30%-Zahl basiert auf globalen Schätzungen und ist nicht spezifisch für Europa.

[3] Diese Initiative wird von Mars Incorporated geleitet und richtet sich nicht speziell an die Europäische Union oder deren Verbraucher*innen.

Original-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuell